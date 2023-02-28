قوى الأمن: مكاتب السجل العدلي ستبدأ باستيفاء رسم الطابع المالي نقدًا بدءًا من الإثنين

قوى الأمن: مكاتب السجل العدلي ستبدأ باستيفاء رسم الطابع المالي نقدًا بدءًا من الإثنين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أن مكاتب السجل العدلي ستبدأ إعتبارًا من يوم الإثنين 6-3-2023 باستيفاء رسم الطابع المالي نقدًا، على أن يمهر نموذج كل سجل عدلي بختم "إستوفي رسم الطابع المالي نقدًا" بدلًا من الطابع المالي.

