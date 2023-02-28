قرار لميقاتي بشأن عناصر حماية الشخصيات

تعميم لعويدات حول تطبيق قانون السرية المصرفية الجديد

تعميم لعويدات حول تطبيق قانون السرية المصرفية الجديد

قوى الأمن: مكاتب السجل العدلي ستبدأ باستيفاء رسم الطابع المالي نقدًا بدءًا من الإثنين