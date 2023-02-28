باسيل من مجلس النواب: وصلنا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة

أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أن "الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق مبلغ الـ3 مليار دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي"، مشيرا الى أن "هناك جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف في 17 تشرين الأول 2019".



وقال في تصريح من مجلس النواب: "وصل إلينا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة وأبرزها أنه لا يحمل كل تواقيع الوزراء ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب"، معتبرا ان غياب رئيس الجمهورية لا يُبرّر الاستخفاف في التعاطي ويجب أن نذهب إلى حوار لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقتٍ مُمكن كي ينتظم عمل المؤسسات.