معوض: نحن أمام سلطة لا دولة فيها

معوض: لا نستطيع ان نكمل على هذا المنوال

رأى النائب ميشال معوض أن ما يحصل اليوم هو مشهد من مشاهد اللادولة.



وقال بعد رفع جلسة اللجان النيابية المشتركة: "نحن أمام سلطة لا دولة فيها، ولماذا الحكومة في قانون بأهمية التوازن المالي، اعتبرت انها ليس لديها صلاحية ارسال هذا القانون ومررته عبر اقتراح قانون؟ لماذا هذا التناقض؟ لنكن واضحين لا نستطيع ان نبقى في حالة اللادولة. كل يوم يذل اللبنانيون وتنهار العملة. هذا الترقيع هو محاولة لحفاظ السلطة على نفسها على حساب الدولة ولقمة عيش المواطنين، لا نستطيع ان نكمل على هذا المنوال".