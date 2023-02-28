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o
متن
23
o
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o
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تسعيرة جديدة لربطة الخبز..
أخبار لبنان
2023-02-28 | 10:17
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تسعيرة جديدة لربطة الخبز..
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر الخبز كالآتي:
ربطة الخبز الصغيرة ٣٥٣ غراما بـ١٩٠٠٠ ليرة.
ربطة الخبز المتوسطة ٨٢٢ غراما بـ ٣٢٠٠٠ ليرة.
ربطة الخبز الكبيرة ١٠١٥ غراما بـ٣٨٠٠٠ ليرة.
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