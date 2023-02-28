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جنبلاط استقبل عضو مجلس الشيوخ الفرنسي هيلين موريه... هذا ما جرى بحثه

أخبار لبنان
2023-02-28 | 11:51
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جنبلاط استقبل عضو مجلس الشيوخ الفرنسي هيلين موريه... هذا ما جرى بحثه
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جنبلاط استقبل عضو مجلس الشيوخ الفرنسي هيلين موريه... هذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي من الحزب الإشتراكي الفرنسي هيلين كونواي موريه، ترافقها المسؤولة في الحزب الاشتراكي الفرنسي ريتا معلوف.

وتم البحث في الأزمة اللبنانية والمستجدات الراهنة وضرورة إنجاز استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية. وحمل جنبلاط الوفد تحياته إلى الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا هولاند.

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