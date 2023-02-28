الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سوق الحرير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مكتب ميقاتي يردّ على باسيل...
أخبار لبنان
2023-02-28 | 12:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مكتب ميقاتي يردّ على باسيل...
مكتب ميقاتي: باسيل يحاول بشتى الطرق ولأهداف سياسية مكشوفة أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أمورا لا تمت للحقيقة بصلة
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "ما ادلى به النائب جبران باسيل اليوم لناحية وجوب توقيع جميع الوزراء على المراسيم، كما واعتراضه على ورود تواقيع عدة لرئيس مجلس الوزراء، يشكّل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية ممجوجة، وتتعارض مع نصوص الدستور الواضحة. أما عن زعمه بإستعمال توقيع وزير وإقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم، فهو أمر من نسج خيال السيد باسيل السياسي الذي يحاول، وبشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمت للحقيقة بصلة".
وقال المكتب الاعلامي في بيان: "إن التصحيح في مشاريع المراسيم يتمّ في متن المراسيم الواردة نفسها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1) تاريخ 18/1/2023 الذي طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار مشاريع المراسيم وفقا للتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /36/ تاريخ 5/12/2022، وبالتالي إجراء التعديلات اللازمة على مشاريع المراسيم الورادة، لاسيما في بناءات المشروع، كما وفي خانة التواقيع، بحيث تشتمل فقط على تواقيع الوزراء المختصين وتوقيعين لرئيس مجلس الوزراء دون أي تواقيع اخرى".
وأضاف: "أما بخصوص مزاعم السيد باسيل أن دولة الرئيس ميقاتي يتجاوز موقع رئاسة الجمهورية، فهو كلام مردود ، وحري بالسيد باسيل وفريقه السياسي ونوابه أن يبادروا الى القيام بواجبهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، بدل انتهاج نهج التعطيل الذي بات سمة هذا الفريق، علما ان دولة الرئيس ميقاتي يشدد في كل مواقفه أن مدخل الحل هو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فاقتضى التوضيح".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
ميقاتي
باسيل
التالي
طقس مستقر وكتل هوائية دافئة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
باريس تنفي طرح معادلة فرنجية للرئاسة ونواف سلام للحكومة (الشرق الأوسط)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
2023-01-24
ميقاتي: باسيل قال هذه العبارة..فاقتضى التوضيح
أخبار سياسية
2023-01-24
ميقاتي: باسيل قال هذه العبارة..فاقتضى التوضيح
0
صحف اليوم
2023-01-18
نصر الله يحجّم باسيل "ميثاقياً" وميقاتي يسعى إلى "نصاب طابش"! (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-01-18
نصر الله يحجّم باسيل "ميثاقياً" وميقاتي يسعى إلى "نصاب طابش"! (نداء الوطن)
0
صحف اليوم
2023-01-17
برّي وميقاتي ربحا "جولة الكهرباء" وباسيل خسر الرهان على "الحزب"! (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-01-17
برّي وميقاتي ربحا "جولة الكهرباء" وباسيل خسر الرهان على "الحزب"! (نداء الوطن)
0
صحف اليوم
2023-01-10
ميقاتي يحشر باسيل بدعوة الحكومة لجلسة "كهربائية" الأسبوع المقبل (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2023-01-10
ميقاتي يحشر باسيل بدعوة الحكومة لجلسة "كهربائية" الأسبوع المقبل (الشرق الأوسط)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:47
اللجنة الفاعلة للأساتذة: ننعي إليكم إنتهاء العام الدراسي
أخبار لبنان
16:47
اللجنة الفاعلة للأساتذة: ننعي إليكم إنتهاء العام الدراسي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
سيارتك معرضة للسرقة؟ شاهد هذا التقرير
تقارير نشرة الاخبار
14:08
سيارتك معرضة للسرقة؟ شاهد هذا التقرير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
تعميما عويدات... هل يرضيان المصارف؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
تعميما عويدات... هل يرضيان المصارف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
خطة الصليب الأحمر للحد من الكوارث عادت إلى السكة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
خطة الصليب الأحمر للحد من الكوارث عادت إلى السكة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
سيارتك معرضة للسرقة؟ شاهد هذا التقرير
تقارير نشرة الاخبار
14:08
سيارتك معرضة للسرقة؟ شاهد هذا التقرير
0
أخبار دولية
2023-01-18
وزير الخارجية السعودية: المملكة تحاول إيجاد طريقٍ للحوار مع إيران
أخبار دولية
2023-01-18
وزير الخارجية السعودية: المملكة تحاول إيجاد طريقٍ للحوار مع إيران
0
منوعات
2023-01-12
جريمة تهز ليبيا... قتلت زوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة لكسره فناجين قهوة
منوعات
2023-01-12
جريمة تهز ليبيا... قتلت زوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة لكسره فناجين قهوة
0
فنّ
2023-01-25
نصيحة وفاء الكيلاني برفقة تيم حسن: "أوعا تتزوّجوا!"
فنّ
2023-01-25
نصيحة وفاء الكيلاني برفقة تيم حسن: "أوعا تتزوّجوا!"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تطبيق الـchatGPT يدخل بعض المناهج التعليمية .. "بيعمل شغلكن محلكن"
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تطبيق الـchatGPT يدخل بعض المناهج التعليمية .. "بيعمل شغلكن محلكن"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
عالم الشهرة يضجّ مجددا باتهامات الإغتصاب!
تقارير نشرة الاخبار
14:12
عالم الشهرة يضجّ مجددا باتهامات الإغتصاب!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
سيارتك معرضة للسرقة؟ شاهد هذا التقرير
تقارير نشرة الاخبار
14:08
سيارتك معرضة للسرقة؟ شاهد هذا التقرير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
باخموت.. روسية أم اوكرانية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
باخموت.. روسية أم اوكرانية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
تعميما عويدات... هل يرضيان المصارف؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
تعميما عويدات... هل يرضيان المصارف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
خطة الصليب الأحمر للحد من الكوارث عادت إلى السكة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
خطة الصليب الأحمر للحد من الكوارث عادت إلى السكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم
تقارير نشرة الاخبار
13:57
تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بدءاً من ١ آذار.. التأمين الإلزامي للسيارات بالفريش دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بدءاً من ١ آذار.. التأمين الإلزامي للسيارات بالفريش دولار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:16
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر شباط 2023
اقتصاد
09:16
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر شباط 2023
2
أخبار لبنان
10:17
تسعيرة جديدة لربطة الخبز..
أخبار لبنان
10:17
تسعيرة جديدة لربطة الخبز..
3
آخر الأخبار
02:25
ارتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات...
آخر الأخبار
02:25
ارتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات...
4
اقتصاد
09:09
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها... كيف اصبحت؟
اقتصاد
09:09
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها... كيف اصبحت؟
5
اقتصاد
11:07
ارتفاع الدولار الجمركي من ١٥ ألفا إلى ٤٥ ألف ليرة لبنانية
اقتصاد
11:07
ارتفاع الدولار الجمركي من ١٥ ألفا إلى ٤٥ ألف ليرة لبنانية
6
أمن وقضاء
03:36
قتل طليقته عند مدخل جبل محسن بطرابلس وأمن الدولة توقفه
أمن وقضاء
03:36
قتل طليقته عند مدخل جبل محسن بطرابلس وأمن الدولة توقفه
7
أخبار لبنان
05:19
قوى الأمن: مكاتب السجل العدلي ستبدأ باستيفاء رسم الطابع المالي نقدًا بدءًا من الإثنين
أخبار لبنان
05:19
قوى الأمن: مكاتب السجل العدلي ستبدأ باستيفاء رسم الطابع المالي نقدًا بدءًا من الإثنين
8
اقتصاد
06:25
وزير الإقتصاد: اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت يبدأ غدا
اقتصاد
06:25
وزير الإقتصاد: اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت يبدأ غدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store