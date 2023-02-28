المولوي يلتقي نظيره المصري.. وتشديدٌ على أهمية التعاون الأمني

المولوي يلتقي نظيره المصري..

شدد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي خلال لقائه مع نظيره المصري اللواء محمود توفيق على أهمية التعاون الأمني القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الارهاب وضبط المخدرات، مجدداً الشكر لجمهورية مصر العربية على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان والشعب اللبناني.



وكان المولوي قد عقد لقاءً مع توفيق، على هامش أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس.