عدوان: لا يمكن للامور أن تستمر وكأنّ شيئا لم يكن

أكد النائب جورج عدوان، بعد جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، أن لا يمكن للامور أن تستمر وكأنّ شيئا لم يكن، وذلك من دون رئيس للجمهورية.



وسأل عدوان:" إذا شرّع مجلس النواب قوانين، فمن سينفذّها وكيف؟"، مشددا على أن المدخل الحقيقي هو انتخاب رئيس للجمهورية.