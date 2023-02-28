الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عدوان: لا يمكن للامور أن تستمر وكأنّ شيئا لم يكن
أخبار لبنان
2023-02-28 | 08:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
عدوان: لا يمكن للامور أن تستمر وكأنّ شيئا لم يكن
0
min
عدوان: لا يمكن للامور أن تستمر وكأنّ شيئا لم يكن
أكد النائب جورج عدوان، بعد جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، أن لا يمكن للامور أن تستمر وكأنّ شيئا لم يكن، وذلك من دون رئيس للجمهورية.
وسأل عدوان:" إذا شرّع مجلس النواب قوانين، فمن سينفذّها وكيف؟"، مشددا على أن المدخل الحقيقي هو انتخاب رئيس للجمهورية.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
عدوان
اللجان المشتركة
مجلس النواب
التالي
ميقاتي عدد مآثر "الراحل" (نداء الوطن)
وزارة الصحة: 114 إصابة بكورونا وحالتا وفاة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:14
باسيل من مجلس النواب: وصلنا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة
أخبار لبنان
07:14
باسيل من مجلس النواب: وصلنا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة
0
آخر الأخبار
2022-12-05
بو صعب بعد جسلة اللجان المشتركة في مجلس النواب: تحرير الودائع والاموال الجديدة يحرك الاقتصاد في لبنان
آخر الأخبار
2022-12-05
بو صعب بعد جسلة اللجان المشتركة في مجلس النواب: تحرير الودائع والاموال الجديدة يحرك الاقتصاد في لبنان
0
أخبار لبنان
07:31
خليل: نحرص على وحدة مجلس النواب وكل اللبنانيين يعرفون من دعا الى الحوار ومن عطله
أخبار لبنان
07:31
خليل: نحرص على وحدة مجلس النواب وكل اللبنانيين يعرفون من دعا الى الحوار ومن عطله
0
أخبار لبنان
07:12
الجميّل من مجلس النواب: رئيس الجمهورية هو مفتاح السلطات وفي غيابه سيبقى العمل المؤسساتي مبتوراً
أخبار لبنان
07:12
الجميّل من مجلس النواب: رئيس الجمهورية هو مفتاح السلطات وفي غيابه سيبقى العمل المؤسساتي مبتوراً
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:45
المديرية العامة للأحوال الشخصية: توقف التقدم بطلبات تصحيح القوائم
أخبار لبنان
03:45
المديرية العامة للأحوال الشخصية: توقف التقدم بطلبات تصحيح القوائم
0
اقتصاد
03:11
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:11
ارتفاع بأسعار المحروقات...
0
أخبار لبنان
02:48
حريق داخل ورشة لتصليح السيارات في زوق مصبح
أخبار لبنان
02:48
حريق داخل ورشة لتصليح السيارات في زوق مصبح
0
أمن وقضاء
02:43
يروّج الهيرويين والكريستال ميث في المتن... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
02:43
يروّج الهيرويين والكريستال ميث في المتن... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بالجرم المشهود!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:53
التمديد للعميد الياس البيسري 9 أشهر
امن وقضاء
07:53
التمديد للعميد الياس البيسري 9 أشهر
0
امن وقضاء
13:11
توقيف مواطن لترويجه المخدرات ونقلها وعمله في خدمة مطلوبين فارين
امن وقضاء
13:11
توقيف مواطن لترويجه المخدرات ونقلها وعمله في خدمة مطلوبين فارين
0
اقتصاد
2023-02-23
ارتفاع أسعار المحروقات...
اقتصاد
2023-02-23
ارتفاع أسعار المحروقات...
0
أخبار لبنان
07:14
باسيل من مجلس النواب: وصلنا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة
أخبار لبنان
07:14
باسيل من مجلس النواب: وصلنا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:04
محال السوبرماركت بدأت اليوم التسعير بالدولار.. كيف تبدو الصورة؟
أخبار لبنان
02:04
محال السوبرماركت بدأت اليوم التسعير بالدولار.. كيف تبدو الصورة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تطبيق الـchatGPT يدخل بعض المناهج التعليمية .. "بيعمل شغلكن محلكن"
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تطبيق الـchatGPT يدخل بعض المناهج التعليمية .. "بيعمل شغلكن محلكن"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
عالم الشهرة يضجّ مجددا باتهامات الإغتصاب!
تقارير نشرة الاخبار
14:12
عالم الشهرة يضجّ مجددا باتهامات الإغتصاب!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
سيارتك معرضة للسرقة؟ شاهد هذا التقرير
تقارير نشرة الاخبار
14:08
سيارتك معرضة للسرقة؟ شاهد هذا التقرير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
باخموت.. روسية أم اوكرانية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
باخموت.. روسية أم اوكرانية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
تعميما عويدات... هل يرضيان المصارف؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
تعميما عويدات... هل يرضيان المصارف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
خطة الصليب الأحمر للحد من الكوارث عادت إلى السكة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
خطة الصليب الأحمر للحد من الكوارث عادت إلى السكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم
تقارير نشرة الاخبار
13:57
تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:16
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر شباط 2023
اقتصاد
09:16
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر شباط 2023
2
أخبار لبنان
10:17
تسعيرة جديدة لربطة الخبز..
أخبار لبنان
10:17
تسعيرة جديدة لربطة الخبز..
3
اقتصاد
09:09
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها... كيف اصبحت؟
اقتصاد
09:09
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها... كيف اصبحت؟
4
اقتصاد
11:07
ارتفاع الدولار الجمركي من ١٥ ألفا إلى ٤٥ ألف ليرة لبنانية
اقتصاد
11:07
ارتفاع الدولار الجمركي من ١٥ ألفا إلى ٤٥ ألف ليرة لبنانية
5
اقتصاد
03:11
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:11
ارتفاع بأسعار المحروقات...
6
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟
7
أخبار لبنان
05:19
قوى الأمن: مكاتب السجل العدلي ستبدأ باستيفاء رسم الطابع المالي نقدًا بدءًا من الإثنين
أخبار لبنان
05:19
قوى الأمن: مكاتب السجل العدلي ستبدأ باستيفاء رسم الطابع المالي نقدًا بدءًا من الإثنين
8
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد سنوات من التعنيف والايذاء قتلها في الشارع وسار بدم بارد
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد سنوات من التعنيف والايذاء قتلها في الشارع وسار بدم بارد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store