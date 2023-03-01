0min

فرونتسكا: الاستجابة للاحتياجات المشروعة للشعب في لبنان تتطلب انتخاب رئيس من دون مزيد من التأخير

فرونتسكا: على القادة السياسيين إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية في هذه اللحظة الحرجة

غردت منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا عبر حسابها على تويتر، قائلة: "بلغنا الشهر الخامس من الفراغ الرئاسي في لبنان. إن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمشروعة للشعب تتطلب انتخاب رئيس للجمهورية من دون مزيد من التأخير. وعلى القادة السياسيين إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية في هذه اللحظة الحرجة".