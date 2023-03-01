الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جناز في البلمند واضاءة شموع لطلابها الذين توفوا بحادث سير

أخبار لبنان
2023-03-01 | 02:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جناز في البلمند واضاءة شموع لطلابها الذين توفوا بحادث سير
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
جناز في البلمند واضاءة شموع لطلابها الذين توفوا بحادث سير

جناز في البلمند واضاءة شموع لطلابها الذين توفوا بحادث سير

اقامت جامعة البلمند جنازا لراحة نفوس جميع الذين عملوا وتعلموا في الجامعة في دير سيدة البلمند البطريركي، ترأسه مدبر الدير الارشمندريت جورج يعقوب وعدد من الكهنة، بعد تعليق الدروس نهار الاثنين اثر فقدان ثلاثة من طلابها الذين وافتهم المنية فجر يوم الجمعة 24 شباط بحادث سير مروع في شكا. 

والقى الاشمندريت جورج يعقوب عظة لأفراد العائلة البلمندية "الذين اجتمعوا لقول هذه الصلاة على راحة نفس كل الذين تعلّموا واشتغلوا وعلموا بجامعة البلمند وبذهننا كل شخص له أحبة تعرّف عليهم بالجامعة إن كان من أصحابه، او من رفاقه بالدرس أو من الأساتذة أو من الناس الذين اشتغلوا وقدموا وضحوا في سبيل تطور هذه الجامعة ونموها. واجباتنا ان  نذكرهم دائما  بالصلاة، وان ذكرهم مؤبد لأنه هؤلاء الذين مروا على هذه الجامعة اصبحو أفرادا من عائلة التلة البلمندية الذين لا يمكن أن ننساهم ولا يمكن أن ننسى حضورهم. 

وقال: "نستغل هذه الفرصة لنرفع قلوبنا وصلواتنا الى الرب ليتحنن علينا ويغدق رحمته على هذا البلد ليتمكن شبابه من العيش بكرامة، التي تسعى الجامعة دائماً ان تقدمها من خلال العلم، بواسطة المعرفة، والثقافة، وبواسطة الحياة الحقيقية للأخلاق. لا تخافوا من شيء، ولا تسمحوا لاي شيء ان يزعزكم اثبتوا بمحبتكم ﻟ الله وابقوا ثابتين بمحبتكم لجامعتكن وكونوا على ثقة ان بالإدارة الحكيمة للجامعة وسويا سنتمكن بشفاعة سيدة البلمند من الوصول إلى خلاص البلد. نحتاج الى الصبر، وصبرنا كثيرا، المطلوب أن نفتح قلوبنا لرحمة الله لنتعاون ضد الشر الموجود في هذا العالم. الموت حق ولكن نحزن حين يكون هذا الموت بسبب الإهمال، اهمال من هو مؤتمن على حمايتنا. نصلي لراحة نفوس كل الذين انتقلوا وكل الذين كان لهم الدور من طلاب وعاملين بالجامعة".

وبعد الجناز اضاء الطلاب الشموع ووضعوا الزهور امام صور زملائهم، وقال نادر حديفة ممثلا وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي حديفة إنه "حضر للمشاركة بهذه المأساة التي ذهَبَ ضحيتها ثلاثة طلاب بمطلع العمر من خيرة الشباب، يجب ألا نخاف ولكن الإيمان كبير، ونتمّنى على المسؤولين تفادي الحوادث قبل حدوثها، خصوصاً ما نشهده على طرقات لبنان".

والقى رئيس الجامعة الياس الورّاق كلمة قال فيها: "يصعب الكلام في هذه الاوقات لأنه من غير الممكن التعبير عن حجم المأساة، خصوصا ان مآسي البلد عديدة وغالبا ما توجهنا الى طلابنا واساتذتنا وموظفينا ان ينتبهوا لأننا نعيش في بلد محفوف بالمخاطر التي تلاحقنا ولا ندري الى اين قد تؤول، وهذا ما شهدناه مع الطلاب الذين فقدوا ارواحهم".

وأضاف: "أتمنى أن يكون ما حصل عبرة للمسؤولين عن البلد بشكلٍ عام وعن منطقة الشمال بشكلٍ خاص، على الأقل طرقات آمنة وليس طرقات للموت".

وقال عميد كلية اللاهوت الارشمندريت جاك خليل إن "الموت هكذا هو خطية كبيرة التسبب للشباب بالموت والحزن لجميع المختصين بهم وهذه جريمة تجاه الله والشعب اللبناني بأكمله. يجب التحرك والترفع عن المصالح، هناك العديد من الحلول السهلة غير المكلفة وتنقذ العديد من الناس، نحتاج إلى الترفع والتنزه عن المصالح الشخصية".
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

جناز

البلمند

طلاب

وفاة

حادث سير

LBCI التالي
العثور على جثة شاب مصابة بطلق ناري في دير الزهراني
محال السوبرماركت بدأت اليوم التسعير بالدولار.. كيف تبدو الصورة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-24

جامعة البلمند نعت ثلاثة من طلابها قضوا اثر حادث سير مروع في شكا

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-24

وفاة ثلاثة طلاب بحادث سير فجراً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-24

حادث سير أودى بحياة ثلاثة طلّاب من جامعة البلمند.. ماذا في تفاصيله؟

LBCI
منوعات
2023-01-30

رجل يزيّف خبر وفاته... أراد معرفة من سيحضر جنازته!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:45

المديرية العامة للأحوال الشخصية: توقف التقدم بطلبات تصحيح القوائم

LBCI
اقتصاد
03:11

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
02:48

حريق داخل ورشة لتصليح السيارات في زوق مصبح

LBCI
أمن وقضاء
02:43

يروّج الهيرويين والكريستال ميث في المتن... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه بالجرم المشهود!

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:53

التمديد للعميد الياس البيسري 9 أشهر

LBCI
امن وقضاء
13:11

توقيف مواطن لترويجه المخدرات ونقلها وعمله في خدمة مطلوبين فارين

LBCI
اقتصاد
2023-02-23

ارتفاع أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
07:14

باسيل من مجلس النواب: وصلنا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:04

محال السوبرماركت بدأت اليوم التسعير بالدولار.. كيف تبدو الصورة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

تطبيق الـchatGPT يدخل بعض المناهج التعليمية .. "بيعمل شغلكن محلكن"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

عالم الشهرة يضجّ مجددا باتهامات الإغتصاب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

سيارتك معرضة للسرقة؟ شاهد هذا التقرير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

باخموت.. روسية أم اوكرانية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

تعميما عويدات... هل يرضيان المصارف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

خطة الصليب الأحمر للحد من الكوارث عادت إلى السكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:16

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر شباط 2023

LBCI
أخبار لبنان
10:17

تسعيرة جديدة لربطة الخبز..

LBCI
اقتصاد
09:09

أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها... كيف اصبحت؟

LBCI
اقتصاد
11:07

ارتفاع الدولار الجمركي من ١٥ ألفا إلى ٤٥ ألف ليرة لبنانية

LBCI
اقتصاد
03:11

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟

LBCI
أخبار لبنان
05:19

قوى الأمن: مكاتب السجل العدلي ستبدأ باستيفاء رسم الطابع المالي نقدًا بدءًا من الإثنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بعد سنوات من التعنيف والايذاء قتلها في الشارع وسار بدم بارد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة