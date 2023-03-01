حريق داخل ورشة لتصليح السيارات في زوق مصبح

أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا إندلع فجر اليوم داخل ورشة لتصليح السيارات في زوق مصبح - كسروان.



وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.