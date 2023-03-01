اللواء ابراهيم: واجبي الوطني والعملي يفرضان علي ان اكون في اي موقع يخدم الانسان

اللواء ابراهيم: واجبي الوطني والعملي يفرضان علي ان اكون في اي موقع يخدم الانسان



أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن "واجبي الوطني والعملي يفرضان علي أن أكون في أي موقع يخدم الانسان وحقه وهذا المقر جزء من الخطة التطويرية واستجابة لحاجة المواطنين"، معتبرا انه "في مسيرة من نذروا انفسهم لخدمة الوطن لا مكان للتقاعس وغدا سنكمل المشوار في ميادين متعددة".



وشدد اللواء إبراهيم خلال وضع حجر الأساس لدائرة أمن عام بيروت في الكرنتينا على ان "الحرية هي ضمانة لبنان التعدّدي والمتنوّع ولا معنى له من دون حريّة وبها انتصرنا على الإرهاب والفتن والعدو الإسرائيلي وبالحرية يجب أن نحصّن وحدتنا الوطنية"، مشيرا الى ان "ما قمنا به ونقوم به هو جزء صغير جداً مما يجب ان نقدمه لشعبنا الذي يستحق مؤسسات وادارات تليق بتاريخه وتضحياته ومسؤولين كبار يعملون لصالح الوطن وابنائه بدلا من ان نتلهى في خصومات اوصلت البلاد والعباد الى الدرك الاخطر من الفقر وانعدام كل اسباب العيش الكريم".