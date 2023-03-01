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سامي الجميّل التقى شيا: لرئيس قادر على اجراء الاصلاحات البنيوية واعادة الانتظام الى المؤسسات

أخبار لبنان
2023-03-01 | 04:56
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سامي الجميّل التقى شيا: لرئيس قادر على اجراء الاصلاحات البنيوية واعادة الانتظام الى المؤسسات
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سامي الجميّل التقى شيا: لرئيس قادر على اجراء الاصلاحات البنيوية واعادة الانتظام الى المؤسسات

سامي الجميّل التقى شيا

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفيرة الأميركية دوروثي شيا وجرى بحث في آخر التطورات لاسيما الشغور الرئاسي.

واكد رئيس الكتائب "خطورة غياب رأس الدولة وما يسببه من فوضى مؤسساتية تسهم في مزيد من التفكك والانهيار"، مشيراً الى ان "اي قرار يتخذ اليوم في مجلس النواب او الحكومة لن يلقى طريقه الى التنفيذ من دون توقيع رئيس الجمهورية".

وشدد على "اهمية دور رئيس الجمهورية الناظم لسير المؤسسات"، مجدداً التأكيد على أن "اختيار الرئيس يجب ان يرتكز على مجموعة مؤهلات يتمتع بها وتسمح له بجمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني واعادة بناء لبنان على الاسس الصحيحة اضافة الى فتح نقاش حول الملفات الأساسية من تحصين حياد لبنان الى سلاح حزب الله وانجاز الاصلاحات المطلوبة في بنية النظام اللبناني والاقتصادي".
 
 
 
 

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