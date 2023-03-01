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كركي فسخ العقد مع طبيبين وصيدلية

أخبار لبنان
2023-03-01 | 05:29
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كركي فسخ العقد مع طبيبين وصيدلية
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كركي فسخ العقد مع طبيبين وصيدلية

كركي فسخ العقد مع طبيبين وصيدلية

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان انه "بتكليف من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، قامت مديرية التفتيش الإداري بإجراء تحقيقات موسعة في ما يتعلق بقضية تقديم المضمون حسين ي. معاملات غير صحيحة، حيث تبين أن كلا من الطبيبين وصال ح. وعبد الحسن ح. قاما بتنظيم استمارات طبية من دون معاينة المريض المذكور وأن الصيدلي حسين ش. قام بتختمها وتوقيعها في صيدليته خلافا للقانون، حيث أن ما قام به كل من الطبيبين والصيدلي يعتبر مخالفة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ونظامه الطبي، واستنادا الى اقتراح المراقبة الطبية والتفتيش الإداري في الصندوق، أصدر المدير العام قرارين بتاريخ 1/3/2023 حملا الرقمين 134 و 135 قضى بموجبهما فسخ التعاقد مع كل من الدكتورة وصال قاسم ح. (أمراض نسائية) والدكتور عبد الحسن ح. (جراحة عامة)، والصيدلي حسين ش (مالك صيدلية يحمر). كما طلب الى كافة المكاتب والمديريات المعنية عدم تصفية وصرف ودفع أية وصفات طبية صيدلانية للصيدلية المذكورة، كذلك عدم استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أية تقديمات صحية منظمة من قبل الطبيبين المذكورين أعلاه.
 
كما طلب المدير العام استرداد قيمة المعاملات المدفوعة من دون وجه حق في مكتب مرجعيون للمضمون حسين ي. كما  أن د. كركي كان قد أصدر قرارا حمل الرقم 104 بتاريخ 16/2/2023، قضى بموجبه تعليق التعاقد لمدة شهر مع صيدلية سوبر كير فارماسي لختمها عبوات مجانية مقدمة من وزارة الصحة العامة. 

وأكد المدير العام أنه وعلى الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، فإنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة القرارات والاجراءات اللازمة حفاظا على حقوق المضمونين وأموال الصندوق". 

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