مخزومي: المطلوب خطة مالية تعيد الانتظام والاستقرار المالي عبر هيكلة المصارف والقطاع العام

مخزومي: المطلوب خطة مالية

غرد النائب فؤاد مخزومي على حسابه عبر تويتر قائلاً: "انهيار الليرة الحاد والتاريخي سببه السياسات الخاطئة والتدميرية لمصرف لبنان الذي عزز الانهيار عبر طباعة وضخ مبالغ هائلة بالليرة لسداد الودائع بالدولار بما يتماشى مع خسائر مصرف لبنان على منصة صيرفة. المطلوب خطة مالية تعيد الانتظام والاستقرار المالي عبر هيكلة المصارف والقطاع العام".