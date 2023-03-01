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مدير عام الامن العام بالوكالة الياس بيسري: سنكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحتموها لنا
أخبار لبنان
2023-03-01 | 05:57
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مدير عام الامن العام بالوكالة الياس بيسري: سنكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحتموها لنا
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مدير عام الامن العام بالوكالة الياس بيسري: سنكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحتموها لنا
مدير عام الامن العام بالوكالة الياس بيسري: سنكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحتموها لنا
أكد مدير عام الامن العام بالوكالة الياس بيسري، في كلمة له خلال مراسم مغادرة اللواء عباس ابراهيم للأمن العام أن "ابراهيم وقف سدا منيعا في وجه الارهاب وصد العدو وتوقيف عملائه".
وشدد على انه "سنكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحتموها لنا، وأعدك أن نسعى بكلّ ما أوتينا من قوة وعزم وإرادة من أجل نبقى على خطاكم داخل المديرية ولتنفيذ الخطط التي وضعتها".
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