لجنة الأشغال العامة والنقل قامت بزيارة الى مقر هيئة إدارة السير والمركبات والآليات في الدكوانة

لجنة الأشغال العامة والنقل قامت بزيارة الى مقر هيئة إدارة السير والمركبات والآليات في الدكوانة

على مقلب آخر وبهدف الاطلاع على أوضاعها وسير الخدمات فيها، قامت لجنة الأشغال العامة والنقل بزيارة الى مقر هيئة إدارة السير والمركبات والآليات في الدكوانة.





