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مولوي اجتمع مع نظيره السعودي: حريصون على الأمن العربي خصوصاً أمن المملكة العربية السعودية ومجتمعها
أخبار لبنان
2023-03-01 | 09:15
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مولوي اجتمع مع نظيره السعودي: حريصون على الأمن العربي خصوصاً أمن المملكة العربية السعودية ومجتمعها
مولوي: ملتزمون محاربة المخدرات ومنع تصديرها الى الدول العربية
عبّر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، خلال لقاء مع وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود على هامش مؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس، عن حرص لبنان الدائم على الأمن العربي وخصوصاً أمن المملكة العربية السعودية ومجتمعها.
وشدد مولوي على الالتزام بمحاربة المخدرات ومنع تصديرها الى الدول العربية ومكافحة الارهاب وتعزيز التعاون الامني في هذا الاطار، مؤكدا أن جهدنا في لبنان سيكون منصباً لبناء الدولة والثقة مع المجتمع العربي.
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