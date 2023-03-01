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طليس زار وزير المالية: توافق على ان يعد وزير الداخلية مشروعي مرسومين بشأن أموال الصندوق البلدي وعائدات الخلوي
أخبار لبنان
2023-03-01 | 09:57
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طليس زار وزير المالية: توافق على ان يعد وزير الداخلية مشروعي مرسومين بشأن أموال الصندوق البلدي وعائدات الخلوي
كشف مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "امل" بسام طليس، عن توافق بين وزيري المالية والداخلية على ان يعد وزير الداخلية مشروعي مرسومين بشأن الاموال العائدة للصندوق البلدي المستقل وعائدات الخلوي على ان يصار الى تحديد السعر حسب سعر صيرفة لاحقا.
وكان طليس زار وزير المالية يوسف الخليل وكذلك رئيس اتحادات نقابة عمال بلدية طرابلس والمينا ورئيس نقابة عمال طرابلس والميناء ومندوبين عن اطفائية طرابلس حيث اثاروا موضوع المساهمة التي احالها وزير الداخية الى وزارة المالية لسداد المبالغ المكسورة لعمال اطفائية المدينة.
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