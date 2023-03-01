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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تلتقي وفد صندوق النقد الدولي
أخبار لبنان
2023-03-01 | 10:52
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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تلتقي وفد صندوق النقد الدولي
بحثت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي كلود كرم وحضور عضوي الهيئة القاضية تريز علاوي والدكتور جو معلوف، مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة تينا برجالياني بعد ظهر اليوم في مقرها في فردان - البريستول، حيث عقد اجتماع شارك فيه من واشنطن احد كبار موظفي الصندوقـ في المرحلة التي وصلت إليها عملية تأسيس الهيئة والعقبات التي تحول دون إتمام مهامها.
وعرضت برجالياني تصورها الأولي لتشخيص الوضع في لبنان طارحة بعض الاستفسارات والاسئلة حول مهام واولويات الهيئة لهذه السنة، مؤكدة أن الغاية من زيارتها اليوم للهيئة تأتي جزء من مشروعها التقييمي لحوكمة الهيئة من ضمن دراستها الشاملة للوضع في لبنان.
وأوضحت أن هذا العمل يتمّ بالتعاون مع مختلف السلطات والمؤسسات المستقلة كمصرف لبنان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأعضاء الجسم القضائي والمجتمع المدني لفهم الوضع تمهيدا لإعداد التقرير النهائي والتوصيات التي سوف تسلم إلى الحكومة اللبنانية التي وعدت بنشرها،آملة أن يساهم هذا العمل في تقوية الحوكمة ومكافحة الفساد في لبنان.
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