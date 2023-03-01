كورونا لبنان: 108 إصابات وحالتا وفاة

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير مساء اليوم تسجيل " 108 اصابات جديدة بكورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1231907، كما تم تسجيل حالتي وفاة ".