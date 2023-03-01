مكتب العلّامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله: يوم الخميس في 23 آذار اول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن مكتب العلّامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله، أنّ يوم الخميس الموافق في 23 آذار، هو اول أيام شهر رمضان المبارك.