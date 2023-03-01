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عقيص لـ "حوار المرحلة": لا ننتظر كلمة السر من أحد...ولن نخضع وننتخب مرشح الفريق الآخر
أخبار لبنان
2023-03-01 | 16:00
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عقيص لـ "حوار المرحلة": لا ننتظر كلمة السر من أحد...ولن نخضع وننتخب مرشح الفريق الآخر
عقيص لـ "حوار المرحلة": لا ننتظر كلمة السر من أحد...ولن نخضع وننتخب مرشح الفريق الآخر
رأى النائب جورج عقيص أن الحل يبدأ بالمرحلة الاولى بانتخاب رئيس للجمهورية، لاعادة انتظام عمل المؤسسات وتوقيع برنامج مساعدات ومن بعدها البدء بالتنشيط الاقتصادي.
وقال خلال برنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "حريصون على الميثاقية ورئيس الجمهورية هو لكل لبنان والفريق الآخر يتمادى في جرنا للتطبيع مع الفراغ ونحن نرد على هذا الموقف ولن نخضع وننتخب مرشحهم".
وأضاف: "نقول لبكركي أنه حرصاً عليها يجب أن يكون الحوار الرئاسي منتجا ولنتفق على الآلية ونلتزم بها فنذهب عندها الى الحوار، والبطريرك الراعي يعلم أنه لدينا مرشحاً وقمنا بواجبنا الانتخابي بينما الفريق الآخر يقوم بالتعطيل".
وأكد عقيص: "نريد رئيس الحد الاقصى لا رئيس الحد الادنى وفي حال اتى اليوم رئيسا من كنف حزب الله سيأخذ الأخير الحكم وما نقوم به هو لمنع الحزب من وضع يده كلياً على لبنان وتدميره نهائياً". وتابع: "لا ارى ان سليمان فرنجية أو قائد الجيش يستجمع مقومات الوصول وفي حال أمّن فرنجية الـ65 لن نؤمن النصاب انقاذا للبنان".
واعتبر أن "الفراغ مع كل مآسيه يبقى افضل من أن يأتينا من يكمل مسار الرئيس السابق ويشبهه، ولا ارى من انتخاب قريب".
وشدد على أن حزب القوات لا ينتظر كلمة السر من أحد مع أن علاقاته جيدة مع الخارج لكن للقوات سياستها الخاصة في الأمور اللبنانية، كما قال.
واقتصادياً، شرح أن "اليوم ليس الوقت المناسب للخصخصة لأن اصول الدولة غير منتجة، بالتالي ذهبنا الى حل ادخال اساليب وادارة القطاع الخاص والرقابة الدولية وتبقى الملكية للقطاع العام".
وفي الملف القضائي، أكد عقيص مواصلة الضغط على المراجع المعنية، معلناً أن يوم غد سيتقدم النائب زياد الحواط بسؤال الى الحكومة لمعرفة موقف وزير العدل من تصرفات غادة عون. وأضاف: "غادة عون هي صاحبة الرقم القياسي بملفات الادعاء عليها وتستسهل تجاوز القانون باخبارات ويُقال أن احيانا هي التي تكتب الإخبار". وأكد أن القضاء لا يجب أن يكون مسيّساً استنسابياً يحقق بالملفات، قائلا: "غادة عون عملت باستنسابية مثلاً في انتقاء المصارف للتحقيق معها، لذا لدى المصارف كامل الحق برفض المثول أمام القاضية غادة عون".
وعن ملف تفجير مرفأ بيروت، قال: "قضية تفجير المرفأ لم تمت ولن تموت وهناك تحقيق يجري في الموزمبيق لتوصيل الخيوط وكشف الحقيقة، والقاضي طارق البيطار لم يتراجع عن ملف المرفأ وهو استجمع كل معطيات التحقيق، ولم نعلم من استدعى لأن التحقيق سري".
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