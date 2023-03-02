بعدما وجه القاضي عويدات كتابًا إلى القاضية عون... الأخيرة تشرح وجهة نظرها تجاه قراره

بعدما وجه القاضي عويدات كتابًا إلى القاضية عون... الأخيرة تشرح وجهة نظرها تجاه قراره

بعدما وجه القاضي غسان عويدات كتابًا إلى القاضية غادة عون يطلب منها وقف إجراءاتها التحقيقية مع عدد من المصارف موقتًا إلى حين البت في قضية مداعاة الدولة بحقها، عون تقدم مذكرة لعويدات تشرح فيها وجهة نظرها من قراره.



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