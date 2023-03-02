الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
22
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
22
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وضاح الصادق يتقدم بأربعة اقتراحات قوانين تتعلق بالدعاوى القضائية ومسارها
أخبار لبنان
2023-03-02 | 09:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وضاح الصادق يتقدم بأربعة اقتراحات قوانين تتعلق بالدعاوى القضائية ومسارها
وضاح الصادق: الهدف من هذه القوانين هو تسهيل حياة المواطن خلال المحاكمات والمسارات القضائية
أعلن النائب وضاح الصادق تقديمه لأربعة اقتراحات قوانين تتعلق بتعديل بعض الاجراءات المتبعة في الدعاوى القضائية بهدف تسهيل حق المواطن في الوصول الى العدالة وتسريع المحاكمات.
وأوضح الصادق في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب إلى جانب المحاميان إيمان طبارة ومستشاره القانوني محمود الناطور، أن "الهدف من هذه القوانين هو تسهيل حياة المواطن خلال المحاكمات والمسارات القضائية وأن هذه القوانين تم التوصل إليها بعد دراسة معمقة من قبل فريق قانوني وهي ستكون من ضمن سلسلة اقتراحات لتطوير الإجراءات القضائية. وذلك بعد أكثر من ستة أشهر من تاريخ دخول الندوة البرلمانية التي كانت فترة تعرف على آليات العمل في المجلس وتحديد الأولويات".
والإقتراحات هي:
- اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 455 من قانون أصول المحاكمات المدنية لتعديل تقصير أو إطالة مهل تبادل اللوائح وإصدار الأحكام.
- اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 382 من قانون أصول المحاكمات المدنية، لتعديل طرق تبليغ المحامين أوراق الدعوى على رقم هواتفهم وبريدهم المسجل لدى نقابة المحامين.
- اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 102 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1034 وتعديلاته نظام مجلس شورى الدولة.
- اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة الأولى من القانون رقم 154 والمتعلق بتحديد قيمة الدعاوى التي تخضع للأصول الموجزة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
وكشف الصادق أيضا عن تحضيره لاقتراح قانون تم تحضيره بالتنسيق مع نواب عدة آخرين سيبصر النور مطلع الشهر المقبل وهو يتعلق بتطبيق اللامركزية في ملف الكهرباء ويولي المجالس البلدية مهاماً ومسؤوليات في هذا الشأن.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
وضاح الصادق
قوانين
الدعاوى القضائية
التالي
أسرار الصحف 02-03-2023
عقيص لـ "حوار المرحلة": لا ننتظر كلمة السر من أحد...ولن نخضع وننتخب مرشح الفريق الآخر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-02-27
وزير العدل بحث مع وفد صندوق النقد في تشريعات قوانين مكافحة الفساد وتبييض الأموال
امن وقضاء
2023-02-27
وزير العدل بحث مع وفد صندوق النقد في تشريعات قوانين مكافحة الفساد وتبييض الأموال
0
آخر الأخبار
2023-02-17
مولوي: حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب ونريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين
آخر الأخبار
2023-02-17
مولوي: حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب ونريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-14
ما علاقة رياض سلامة بسحب اللقاء الديمقراطي لاحد اقتراحات القوانين؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-14
ما علاقة رياض سلامة بسحب اللقاء الديمقراطي لاحد اقتراحات القوانين؟
0
رياضة
2023-02-09
مانشستر سيتي مهدّد بعقوبات كبيرة بحال ثبوت خرقه قوانين اللعب المالي النظيف
رياضة
2023-02-09
مانشستر سيتي مهدّد بعقوبات كبيرة بحال ثبوت خرقه قوانين اللعب المالي النظيف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
0
أخبار لبنان
13:55
ما جديد إصابات ووفيات كورونا في لبنان؟
أخبار لبنان
13:55
ما جديد إصابات ووفيات كورونا في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
0
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
0
موضة وجمال
2023-01-19
المصممة البريطانية غرايس ويلز تفتتح أسبوع الموضة الرجالية في باريس
موضة وجمال
2023-01-19
المصممة البريطانية غرايس ويلز تفتتح أسبوع الموضة الرجالية في باريس
0
أخبار دولية
11:51
ماكرون يؤكد من الغابون طي صفحة الماضي مع إفريقيا
أخبار دولية
11:51
ماكرون يؤكد من الغابون طي صفحة الماضي مع إفريقيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
14:16
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في طرابلس... إما ابتزاز أو "صلبطة" والا فلا كهرباء!
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في طرابلس... إما ابتزاز أو "صلبطة" والا فلا كهرباء!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
3
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
4
خبر عاجل
12:36
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
خبر عاجل
12:36
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
5
فنّ
05:13
فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)
فنّ
05:13
فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)
6
خبر عاجل
04:51
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
خبر عاجل
04:51
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
7
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
8
صحف اليوم
00:05
نصيحة عربية لبري: إنسوا فرنجية! (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:05
نصيحة عربية لبري: إنسوا فرنجية! (نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store