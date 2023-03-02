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حسن خليل ردّاً على معوض: "يلي خلف مات"
أخبار لبنان
2023-03-02 | 09:32
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حسن خليل ردّاً على معوض: "يلي خلف مات"
حسن خليل ردّاً على معوض: "يلي خلف مات"
اعلن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل، في بيان: "أتحفنا رئيس "حركة الإستقلال" ميشال معوض الذي يعيش في فقاعة الترشيح منذ أكثر من خمسة شهور بكلام أقل ما فيه أنه بلا تربية. كان الاجدى به ان يتأكد من مضمون ودقة الكلام الذي نقل عن لسان الرئيس نبيه بري ولكن عصبيته كشفته امام جميع اللبنانيين وكشفت اي مشروع مرشح للرئاسة هو".
واضاف: ""للمعجزة" نقول نتفهم شعورك بعدما ايقنت أنك تحولت الى أُنبوب تجارب سياسي في مختبر من رشحك وضحك عليك. أما الإستثمار بدماء الرئيس الشهيد رينه معوض من قبلك، عبر الزج بإسمه في بيانك غير المحترم، فهو أمر أقل ما يقال عنه إنه معيب، ولكن ذلك ليس مستغرباً منك... لأنك تعيش عقدة تكوينك السياسي الذي يعرف الناس دور عائلتك فيه، في النيابة والوزارة والعلاقات المفتوحة على مساحة المصالح والصفقات التي جعلت منك ما انت عليه. أما إتهامك لحركة سياسية هي حركة أمل قدمت آلاف الشهداء في سبيل لبنان خلال كل المراحل فمردود عليك...والشبهة كل الشبهة هي في الفساد وسرقة أموال ممولي حركتك وجمعياتك بإسم الشعب اللبناني.... رحم الله الرئيس الشهيد رينيه معوض...و"يلي خلف مات".
أخبار لبنان
علي حسن خليل
ميشال معوض
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