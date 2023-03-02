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في سبيل مكافحة الفساد في لبنان.. المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية لبنان يلتقي ممثلين من صندوق النقد
أخبار لبنان
2023-03-02 | 10:20
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في سبيل مكافحة الفساد في لبنان.. المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية لبنان يلتقي ممثلين من صندوق النقد
المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية لبنان يلتقي ممثلين من صندوق النقد
التقى المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية لبنان جوليان كورسون مع ممثلي من صندوق النقد الدولي، لمناقشة الوضع الحالي في لبنان من جهة الفساد ومخاطره، وسبل مكافحته خصوصا بما يتعلّق بالتحقيق والمقاضاة في جرائم الفساد بما في ذلك الإثراء غير المشروع، اضافة الى التزام الجهات المعنيّة حاليا بقانون الحق في الوصول الى المعلومات خصوصاً المادة 7 من القانون.
وتأتي هذه الزيارة نظرا للدراسة التي يقوم بها صندوق النقد الدولي للدولة اللبنانية.
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مكافحة الفساد
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المدير التنفيذي
جمعية الشفافية الدولية
صندوق النقد
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