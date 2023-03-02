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وفد من الإشتراكي زار مقر "مشروع وطن الانسان"... هذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
2023-03-02 | 10:38
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وفد من الإشتراكي زار مقر "مشروع وطن الانسان"... هذا ما جرى بحثه
زار وفد من "الحزب التقدّمي الاشتراكي" برئاسة النائب فيصل الصايغ وعضوية أمين السر العام ظافر ناصر، الدكتورة حبّوبة عون والدكتور محمد بصبوص المركز الرئيسيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" حيث عُقد اجتماع مع رئيس المجلس التنفيذي النائب نعمة افرام واعضاء من المجلس التنفيذي.
وفي إطار "المساحة المشتركة"، تم البحث في أبرز المواضيع التي تكتسب أولوية في معالجة الازمات المتلاحقة ومنها، خطّة التعافي الماليّ، الهوية الاقتصادية-الاجتماعية، قطاعات الانتاج والبنى التحتية، الانماء والمرافق العامة والتعليم والاستشفاء.
كم جرى نقاش مستفيض حول مشاريع أساسية منها اللامركزية الادراية الموسعة.
وكان اتفاق على استتباع البحث والحوار بجلسات أخرى.
أخبار لبنان
الحزب التقدّمي الاشتراكي
مشروع وطن الإنسان
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