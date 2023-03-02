بوشكيان طمأن بعد لقائه فياض أبناء زحلة أن "شركة كهرباء زحلة" مستمرة بالعمل بعد 7 آذار

بوشكيان طمأن بعد لقائه فياض أبناء زحلة أن "شركة كهرباء زحلة" مستمرة بالعمل بعد 7 آذار



نقل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان عن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض تأكيده له خلال اجتماعهما أنه "يقوم بالاجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل في المرفق العام في شركة كهرباء زحلة بعد السابع من الشهر الحالي".



وبشّر بوشكيان أبناء زحلة أن "الشركة لن تتوقف عن العمل، موضحاً أن فياض في صدد اجراء مناقصة شفافة بهذا الخصوص، وهو أرسل طلب التجديد لشركة كهرباء زحلة الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل للوقوف عند رأيها القانوني بهذا الخصوص، وينتظر أن يكون ردها ايجابيا".



وشكر بوشكيان فياض على "مناقبيته وعمله الدؤوب والمستمر، وحرصه على تأمين الخدمات للمواطنين وحقوقهم الطبيعية".