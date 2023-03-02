"تحالف وطني": ميشال معوض نائب الامة ونعته بالتجربة الانبوبية إهانة للشعب

"تحالف وطني": ميشال معوض نائب الامة ونعته بالتجربة الانبوبية إهانة للشعب



أعلن "تحالف وطني" في بيان، رفضه وإدانته لما "ادلى به الرئيس نبيه بري في عدد اليوم ٠٢/٠٣/٢٠٢٢٣ في جريدة الأخبار، بوصفه لمعوض "بالتجربة الأنبوبية"، بغض النظر عن موقفنا من النائب ميشال معوض كمرشح للانتخابات الرئاسية".



وأشار الى أن "الإناء ينضح بما فيه، وهذه لغة سوقية لا تشبه ولا يمكن أن تشبه من يدير المؤسسة التشريعية الأم في النظام البرلماني الديمقراطي. ميشال معوض نائب الأمة انتخبه الشعب ، ونعت بري له هو إهانة للشعب. ولغة التنمر جريمة مدانة بكل الشرائع، وتدينها شرعة حقوق الإنسان التي ينص الدستور اللبناني على احترامها والالتزام بها".