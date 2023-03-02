الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كتلة "تجدد": التعرض لمعوض هو تعرض لمشروع بناء الدولة والعيش المشترك

أخبار لبنان
2023-03-02 | 11:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كتلة &quot;تجدد&quot;: التعرض لمعوض هو تعرض لمشروع بناء الدولة والعيش المشترك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كتلة "تجدد": التعرض لمعوض هو تعرض لمشروع بناء الدولة والعيش المشترك

كتلة "تجدد": منطق فرض الرئيس على المجلس النيابي واللبنانيين سقط

أعلنت كتلة "تجدد" أنه "في موازاة تزايد التطورات المقلقة في لبنان التي تؤشر إلى تسارع الوصول الى المحظور على كل المستويات، يغرق أهل المنظومة في سياسة شراء الوقت والإنكار لوجود الأزمة، على أمل أن ينجحوا في تطويع إرادة اللبنانيين وتخديرهم فلا يثورون على الواقع البشع الذي يفرض عليهم، والذي تفاقمه أزمات إنهيار الليرة، والجرائم المتنقلة التي هزت أمن اللبنانيين".

ولفتت في بيان اثر اجتماعها في مقرها بسن الفيل، الى أن "آخر ما سجل من مؤشرات مؤلمة، انتحار المواطن موسى الشامي، وهو رب أسرة لبنانية عجز عن تأمين قوت أولاده، في ظاهرة خطيرة تشير إلى أن اللبنانيين يتعرضون لمجزرة إقتصادية مستمرة".

وذكرت أن "مسلسل الجرائم هذا الذي توج بجريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي المستنكرة، يضع جميع من هم في السلطة أمام مسؤولية أخلاقية، يبدو أنهم افتقدوها، فباتوا يتفرجون على الإنهيار الإقتصادي، وعلى تفشي السلاح غير الشرعي، وعلى إفقار اللبنانيين، بعينِ من ينظر إلى معاناة الناس من برج عاجي، غير آبه بالمأساة".

وإذ دانت الكتلة جريمة إغتيال الشيخ الرفاعي، طالبت بـ"القصاص العادل للمرتكبين". وتساءلت عن "حقيقة انتساب المرتكبين لما يسمى سرايا المقاومة"، مطالبة بـ"سحب السلاح غير الشرعي المنتشر في العاصمة بيروت وفي كل المناطق اللبنانية، الذي بات عنوانا تمارس تحت ظله مظاهر فائض القوة". 

وأكدت "التضامن مع من استهدفتهم الحملات"، مشددة على أن "من يزرع السلاح غير الشرعي هو المسؤول عن الفتنة، ولا يحق له رمي التهم بحق الآخرين".

وتوقفت الكتلة عند "المواقف التي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري، التي استهدف فيها مرشح المعارضة النائب الزميل ميشال معوض"، فأسفت لأن "يصدر عن رئاسة المجلس النيابي، كلام يخالف الأدبيات العامة، ويتعرض للكتل النيابية والنواب المستقلين الذين أيدوا ترشيح الزميل معوض بأسلوب خارج عن الأصول"، مذكرة الرئيس بري بأن "خطاب 6 شباط لا يليق برئاسة المجلس النيابي، وبأن النائب معوض هو إبن شهيد إتفاق الطائف الرئيس رينيه معوض، والتعرض له هو تعرض لمشروع بناء الدولة والعيش المشترك".

كما شددت على أن "تكرار احتجاز دور المجلس النيابي، وتعطيل عمله، يشكل مخالفة دستورية، ووصمة سوداء في حق الوطن"، لافتة رئيس المجلس إلى أن "منطق فرض الرئيس على المجلس النيابي واللبنانيين، سقط إلى غير رجعة، وليس من واجبات رئيس مجلس النواب أو من صلاحياته أن يفرض معادلة "نحن نعيّن الرئيس أو لا رئيس"، لأن هذه المعادلة ساقطة في المهد وهي المدخل الى تكرار مسلسل الخراب والإنهيار".

أخبار لبنان

تجدد

ميشال معوض

بري

LBCI التالي
أسرار الصحف 02-03-2023
عقيص لـ "حوار المرحلة": لا ننتظر كلمة السر من أحد...ولن نخضع وننتخب مرشح الفريق الآخر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:16

المكتب الإعلامي لميشال معوض يردّ على بري

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-18

ميشال معوض بعد اجتماع كتلة تجدد: الحرب الحاصلة في مسألة انتخاب رئيس للجمهورية ليست موجهة ضدي شخصيا بل ضد الخيار الذي أمثّله نيابة عن أكثرية اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
11:11

"تحالف وطني": ميشال معوض نائب الامة ونعته بالتجربة الانبوبية إهانة للشعب

LBCI
أخبار لبنان
10:43

إعلام التقدمي: حبذا لو يلبي البعض دعوة الحوار التي وجهها بري بدل توزيع التهم بطريقة همايونية بحقه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة

LBCI
أخبار لبنان
13:55

ما جديد إصابات ووفيات كورونا في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-04

كيف يعيش اللبنانيون الذين لا مدخول لهم سوى بالليرة المنهارة؟

LBCI
أمن وقضاء
04:03

قوى الأمن: توقيف شخصين يروجان المخدرات بالجرم المشهود في جدرا

LBCI
صحف اليوم
00:18

اللواء إبراهيم يودع "الأمن العام"... وعينه على "الخارجية" (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

في طرابلس... إما ابتزاز أو "صلبطة" والا فلا كهرباء!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:09

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
09:09

ارتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
09:53

"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز

LBCI
خبر عاجل
12:36

وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار

LBCI
فنّ
05:13

فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:51

كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

عرض جديد من مصرف لبنان...

LBCI
صحف اليوم
00:05

نصيحة عربية لبري: إنسوا فرنجية! (نداء الوطن)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة