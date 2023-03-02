مولوي أصدر قرارا بتعين أحمد ميقاتي رئيسا للمصلحة الإدارية في إتحاد بلديات الفيحاء

مولوي أصدر قرارا بتعين أحمد ميقاتي رئيسا للمصلحة الإدارية في إتحاد بلديات الفيحاء



اصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قرارا قضى بترفيع أحمد ميقاتي رئيس قسم جهاز المكافحة في إتحاد بلديات الفيحاء احمد ميقاتي، الى رئيس المصلحة الادارية، متمنيا له "دوام التقدم والازدهار والنجاح".



وشكر ميقاتي "جميع من ساهم في إصدار هذا القرار"، ووعد بـ"العمل لما فيه مصلحة الموظفين"، داعيا اياهم لـ"التعاون لما فيه مصلحتهم ومصلحة الاتحاد".