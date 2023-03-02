المكتب الاعلامي لـ"المرده" ردا على معوض: نتمنى ان تعود يوما الى شيم زغرتا الزاوية

المكتب الاعلامي لـ"المرده" يرد على معوض

رد المكتب الإعلامي لـ"تيار المرده" في بيان، على ما ورد في بيان المكتب الإعلامي للنائب ميشال معوض، أشار فيه الى أنه "من حرصنا الدائم على كرامة زغرتا الزاوية والشمال، ننأى بأنفسنا عن الردّ عليك، فيما أنت تستغلّ كل مناسبة او حدث للتطاول على رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، لذا فإننا وإذ نتمنى لك التوفيق نأمل أن تعود يوماً الى شيم زغرتا الزاوية.



وقال المكتب الاعلامي: "أما الرئيس نبيه برّي فكان ويبقى دائماً رجل الحوار باعتراف الجميع وهو أكبر من أن يدخل بأيّ سجال".