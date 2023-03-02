الجميّل يلتقي علوي: لانتخاب شخصية سيادية انقاذية قادرة على القيام بحملة اصلاح شاملة

سامي الجميّل التقى السفير المصري

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سفير مصر في لبنان ياسر علوي وجرى عرض لآخر المستجدات في المنطقة وعلى الساحة اللبنانية لاسيما ملف الانتخابات الرئاسية كما اطّلع من زائره على اجواء اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس.



وخلال اللقاء الذي حضره رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ميشال ابي عبد الله ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله، أعاد رئيس الكتائب التذكير بأهمية انجاز الاستحقاق الرئاسي لاعادة الانتظام الى الحياة السياسية في لبنان ووقف الفوضى المؤسساتية الناتجة عن غياب رأس الدولة، مجدداً التأكيد على ضرورة انتخاب شخصية انقاذية، سيادية واصلاحية تتمتع بالقدرة على الغوص في كل الملفات العالقة منذ سنوات وعلى رأسها استعادة قرار الدولة وطرح دور حزب الله والسلاح واستعادة علاقات لبنان التاريخية مع الدول الصديقة مع التأكيد على أهمية حياد لبنان أما بالنسبة لوضع لبنان الاقتصادي والمالي المتدهور فمن الضروري المباشرة بحملة اصلاحية شاملة تضع لبنان على سكة النهوض.