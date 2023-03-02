ما جديد إصابات ووفيات كورونا في لبنان؟

إصابات جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات كورونا، تسجيل 100 واصابتين رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1232172، كما تم تسجيل حالتي وفاة.