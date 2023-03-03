وزير البيئة: يتم الآن التبريد والسيطرة على حريق بطرماز

وزير البيئة عبر تويتر: يتم الآن التبريد والسيطرة على حريق بطرماز



غرد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على حسابه عبر "تويتر": "بعد جهود مضنية استمرت منذ ساعات الليل لاخماد حريق بطرماز يتم الان التبريد والسيطرة على الحريق من قبل متطوعي مراكز الدفاع المدني في سير والسفيرة وبخعون وبدعم من جهاز الطوارىء والاغاثة وفرق المستجيب الاول والاهالي جرس إنذار عن التغيرات المناخية أن تبدأ الحرائق في اول اذار".