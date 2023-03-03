وزير البيئة: يتم الآن التبريد والسيطرة على حريق بطرماز

بعد جهود مضنية استمرت منذ ساعات الليل لاخماد #حريق_بطرماز يتم الان التبريد والسيطرة على الحريق من قبل متطوعي مراكز الدفاع المدني في سير والسفيرة وبخعون وبدعم من جهاز الطوارىء والاغاثة وفرق المستجيب الاول والاهالي
جرس انذار عن التغيرات المناخية ان تبدأ الحرائق في اول اذار pic.twitter.com/5M1dq4UcsC
— Nasser Yassin (@nasseryassin) March 3, 2023
بعد جهود مضنية استمرت منذ ساعات الليل لاخماد #حريق_بطرماز يتم الان التبريد والسيطرة على الحريق من قبل متطوعي مراكز الدفاع المدني في سير والسفيرة وبخعون وبدعم من جهاز الطوارىء والاغاثة وفرق المستجيب الاول والاهالي
جرس انذار عن التغيرات المناخية ان تبدأ الحرائق في اول اذار pic.twitter.com/5M1dq4UcsC