إخماد حريق وإسعاف مواطنة في طبرجا

إخماد حريق في طبرجا



أخمدت فرق الاطفاء في الدفاع المدني حريقا اندلع ليلا داخل غرفة لتخزين الأحجية تقع في الطبقة الأرضية في مبنى سكني في طبرجا كسروان.



كما عملت على تقديم الإسعافات الأولية لمواطنة أصيبت بضيق في التنفس جراء تنشقها دخان الحريق الكثيف.