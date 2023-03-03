الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سوق الحرير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بلدية طرابلس صادرت لحوما غير صالحة للأكل وأتلفتها

أخبار لبنان
2023-03-03 | 03:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بلدية طرابلس صادرت لحوما غير صالحة للأكل وأتلفتها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بلدية طرابلس صادرت لحوما غير صالحة للأكل وأتلفتها

تمكنت دورية من دائرة المراقبين الصحيين في بلدية طرابلس، تقدمها رئيس الدائرة محمد أمون بمؤازرة الشرطة البلدية من مصادرة كمية من اللحوم غير الصالحة للأكل في العديد من الملاحم ومراكز بيع اللحوم في منطقة دوار نهر ابو علي طرابلس، وذلك بعد ورود معلومات ورصد لعملية بيعها وتوريد بعضها الى الأسواق. 

وسطرت الدورية محاضر ضبط بحق أصحابها، وأكدت "إتلاف كمية اللحوم بوجود المراقب المكلف وبإشارة القضاء المختص". 

أخبار لبنان

بلدية

طرابلس

لحوم

LBCI التالي
مشروع وطن الانسان: الحلول العشوائية لا تؤدي إلاّ الى مزيد من الانهيار
نصّار: سنرشّح منطقة كفردبيان وفاريا بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة لاختيارها "عاصمة السياحة العربية الشتوية"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-22

إتلاف لحوم وأجبان وألبان فاسدة في مكب بلدية صور

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-09

بلدية طرابلس فتحت ابواب حديقتي الملك فهد في المعرض والرسالة في القبة امام المواطنين اثر الهزة كما تم فتح مسجد طينال

LBCI
أمن وقضاء
16:09

أمن الدولة توقف أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:13

أوجيرو: عطل طرأ على سنترال صوفر

LBCI
أخبار لبنان
05:10

وزير التربية: تمكّنا من تأمين هذه المطالب.. وندعو الاساتذة للعودة إلى مدارسهم

LBCI
أخبار لبنان
04:02

مشروع وطن الانسان: الحلول العشوائية لا تؤدي إلاّ الى مزيد من الانهيار

LBCI
أخبار لبنان
03:44

نصّار: سنرشّح منطقة كفردبيان وفاريا بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة لاختيارها "عاصمة السياحة العربية الشتوية"

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
03:21

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
08:16

المكتب الإعلامي لميشال معوض يردّ على بري

LBCI
امن وقضاء
2023-01-31

معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو ترد طلب رد القاضية نازك الخطيب المقدم من رئيس مصلحة تسجيل السيارات الموقوف بملف فساد النافعة ايمن عبد الغفور

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-07

اجتماع في المالية بحث في تعجيل تنفيذ القرارات المالية المتعلقة بمطالب المعلمين والجامعة اللبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:09

أمن الدولة توقف أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:09

ارتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
09:53

"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز

LBCI
اقتصاد
03:21

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
12:36

وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

عرض جديد من مصرف لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
10:49

ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به

LBCI
أخبار لبنان
16:01

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يردّ على قيومجيان: تجرؤ خطير وخروج عن الحد الأدنى المتبقي من احترام معتقدات الآخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة