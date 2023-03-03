بلدية طرابلس صادرت لحوما غير صالحة للأكل وأتلفتها

تمكنت دورية من دائرة المراقبين الصحيين في بلدية طرابلس، تقدمها رئيس الدائرة محمد أمون بمؤازرة الشرطة البلدية من مصادرة كمية من اللحوم غير الصالحة للأكل في العديد من الملاحم ومراكز بيع اللحوم في منطقة دوار نهر ابو علي طرابلس، وذلك بعد ورود معلومات ورصد لعملية بيعها وتوريد بعضها الى الأسواق.



وسطرت الدورية محاضر ضبط بحق أصحابها، وأكدت "إتلاف كمية اللحوم بوجود المراقب المكلف وبإشارة القضاء المختص".