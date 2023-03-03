الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
26
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سوق الحرير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
26
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مشروع وطن الانسان: الحلول العشوائية لا تؤدي إلاّ الى مزيد من الانهيار
أخبار لبنان
2023-03-03 | 04:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مشروع وطن الانسان: الحلول العشوائية لا تؤدي إلاّ الى مزيد من الانهيار
مشروع وطن الانسان: استمرار مئات آلاف التلامذة خارج المدارس يهدّد بنية لبنان
عقد المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان" اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام، جرى خلاله تداول أبرز المستجدات.
واثر الاجتماع صدر بيان، أكد خلاله المجتمعون أن وضع الإصبع على أوجاع الناس يبدأ من وضع كل الاعتبارات جانباً وانتخاب رئيس للجمهورية والانطلاق نحو إعادة بناء المؤسسات قبل أن نخسر الوطن بمن فيه.
واعتبروا أن "الحلول العشوائيّة لا تؤدّي إلاّ الى مزيد من الانهيار. من هنا ملاقاة المساعي الحميدة ضرورة أكثر من قصوى، للاتفاق داخلياً على رئيسٍ للجمهورية قادر على قيادة المرحلة الفائقة الصعوبة، يتمتّع بسمعة لا غبار عليها ويكون مقبولاً داخلياً وخارجياً".
كما أكد "مشروع وطن الانسان" أن "التعليم هو أحد مكوّنات لبنان الجينية، واستمرار مئات آلاف التلامذة خارج المدارس يهدّد بنية لبنان، قائلا: "نحن لن نقبل بوضع أجيال على متن قطار يسير عكس تطوّر العلم والتكنولوجيا. من هنا ندعو وزارة التربية وكلّ المعنيين الى التعامل مع هذه الكارثة الطارئة بشكل عملي وسريع، ونناشد الجهات الدولية اعتبارها من الطوارىء، والمساهمة بالحلول السريعة. كما نطالب أن تنظر الدولة إلى وضع الاساتذة باعتبارهم أولوية الأولويّات وتأمين الحد الأدنى من متطلّبات الاستمرار كي يتمكّنوا من آداء رسالتهم".
ووضع "مشروع وطن الانسان"، "المسؤولين في لبنان والمنظمات المحليّة والدولية والحكومات المعنية أمام كارثة أعداد تتجاوز مئات الآلاف من الأطفال السوريين الذين وُلدوا في لبنان، وهم غير مسجّلين لا في لبنان ولا في سوريا. أيّ مصير ينتظر هؤلاء وأيّ مستقبل لهم؟".
وتوجه في ختام البيان إلى "كل من هو معنيّ، لاتخاذ خطواتٍ سريعةٍ بإجراء إحصاء بالتعاون مع البلديات وإعداد لوائح بهؤلاء الاطفال وتسليمها الى السفارة السورية. كما أن يتم تسليم مستندات الولادات في المستشفيات التي تتمّ على نفقة الجهات الدولية، الى السفارة السورية أيضا لإجراء المقتضى".
أخبار لبنان
مشروع وطن الانسان
انتخاب
رئيس للجمهورية
التعليم
التالي
وزير التربية: تمكّنا من تأمين هذه المطالب.. وندعو الاساتذة للعودة إلى مدارسهم
بلدية طرابلس صادرت لحوما غير صالحة للأكل وأتلفتها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-02-27
لقاء بين الراعي وشيا شدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية سريعا
أخبار لبنان
2023-02-27
لقاء بين الراعي وشيا شدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية سريعا
0
آخر الأخبار
2023-02-20
ياسين لـ"عشرين 30": هناك خلل في مؤسسات الدولة والمفتاح للاصلاح الحقيقي هو انتخاب رئيس للجمهورية خارج الاصطفافات بالتوافق بين المعارضة والممانعة
آخر الأخبار
2023-02-20
ياسين لـ"عشرين 30": هناك خلل في مؤسسات الدولة والمفتاح للاصلاح الحقيقي هو انتخاب رئيس للجمهورية خارج الاصطفافات بالتوافق بين المعارضة والممانعة
0
آخر الأخبار
2023-02-19
ملحم خلف من المجلس النيابي: عدم حضورنا لانتخاب رئيس للجمهورية هو انتحار جماعي هو قتل متعمد وهو ابادة لشعب بأكمله
آخر الأخبار
2023-02-19
ملحم خلف من المجلس النيابي: عدم حضورنا لانتخاب رئيس للجمهورية هو انتحار جماعي هو قتل متعمد وهو ابادة لشعب بأكمله
0
آخر الأخبار
2023-02-19
الراعي: كم كنّا نأمل بأن ينعم علينا المسؤولون السياسيون لا سيما النواب بانتخاب رئيس للجمهورية لتعود الحياة الدستورية المنتظمة بمجلس نواب يسترجع هيئته التشريعية ومجلس وزراء كامل الصلاحيات
آخر الأخبار
2023-02-19
الراعي: كم كنّا نأمل بأن ينعم علينا المسؤولون السياسيون لا سيما النواب بانتخاب رئيس للجمهورية لتعود الحياة الدستورية المنتظمة بمجلس نواب يسترجع هيئته التشريعية ومجلس وزراء كامل الصلاحيات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:13
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال صوفر
أخبار لبنان
05:13
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال صوفر
0
أخبار لبنان
05:10
وزير التربية: تمكّنا من تأمين هذه المطالب.. وندعو الاساتذة للعودة إلى مدارسهم
أخبار لبنان
05:10
وزير التربية: تمكّنا من تأمين هذه المطالب.. وندعو الاساتذة للعودة إلى مدارسهم
0
أخبار لبنان
03:56
بلدية طرابلس صادرت لحوما غير صالحة للأكل وأتلفتها
أخبار لبنان
03:56
بلدية طرابلس صادرت لحوما غير صالحة للأكل وأتلفتها
0
أخبار لبنان
03:44
نصّار: سنرشّح منطقة كفردبيان وفاريا بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة لاختيارها "عاصمة السياحة العربية الشتوية"
أخبار لبنان
03:44
نصّار: سنرشّح منطقة كفردبيان وفاريا بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة لاختيارها "عاصمة السياحة العربية الشتوية"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
03:21
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
03:21
إنخفاض في أسعار المحروقات
0
أخبار لبنان
08:16
المكتب الإعلامي لميشال معوض يردّ على بري
أخبار لبنان
08:16
المكتب الإعلامي لميشال معوض يردّ على بري
0
امن وقضاء
2023-01-31
معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو ترد طلب رد القاضية نازك الخطيب المقدم من رئيس مصلحة تسجيل السيارات الموقوف بملف فساد النافعة ايمن عبد الغفور
امن وقضاء
2023-01-31
معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو ترد طلب رد القاضية نازك الخطيب المقدم من رئيس مصلحة تسجيل السيارات الموقوف بملف فساد النافعة ايمن عبد الغفور
0
أخبار لبنان
2023-02-07
اجتماع في المالية بحث في تعجيل تنفيذ القرارات المالية المتعلقة بمطالب المعلمين والجامعة اللبنانية
أخبار لبنان
2023-02-07
اجتماع في المالية بحث في تعجيل تنفيذ القرارات المالية المتعلقة بمطالب المعلمين والجامعة اللبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:09
أمن الدولة توقف أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" في طرابلس
أمن وقضاء
16:09
أمن الدولة توقف أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
14:16
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
2
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
3
اقتصاد
03:21
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
03:21
إنخفاض في أسعار المحروقات
4
خبر عاجل
12:36
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
خبر عاجل
12:36
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
5
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
6
أمن وقضاء
10:49
ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
10:49
ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به
7
أخبار لبنان
16:01
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يردّ على قيومجيان: تجرؤ خطير وخروج عن الحد الأدنى المتبقي من احترام معتقدات الآخر
أخبار لبنان
16:01
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يردّ على قيومجيان: تجرؤ خطير وخروج عن الحد الأدنى المتبقي من احترام معتقدات الآخر
8
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store