الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوجيرو: عطل طرأ على سنترال صوفر

أخبار لبنان
2023-03-03 | 05:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال صوفر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال صوفر

أوجيرو: فرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة

أعلنت "أوجيرو" أن عطلا طرأ على سنترال صوفر بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة.

وقالت عبر حسابها على تويتر: "فرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
 

أخبار لبنان

أوجيرو

عطل

سنترال

صوفر

LBCI التالي
ارتفاع اضافي لعدد المسافرين في المطار خلال شباط الفائت
وزير التربية: تمكّنا من تأمين هذه المطالب.. وندعو الاساتذة للعودة إلى مدارسهم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-01-26

أوجيرو: عطل طرأ على سنترال الشويفات بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-16

أوجيرو: عطل طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات مما أوقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وتعمل فرقنا على إصلاح الأعطال

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-13

أوجيرو: عطل في سنترال الشويفات

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-04

عماد كريدية: عطل يوقف سنترال المزرعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:58

حمية من مرفأ بيروت: تخصيص 34 ألف متر مربع للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية

LBCI
آخر الأخبار
07:56

المرصد الاوروبي: القاضي أبو سمرا أسقط الدعوى ضد ميقاتي وبنك عودة وسرادار لعلة مرور الزمن

LBCI
أخبار لبنان
07:05

نواف سلام: للعمل على تنفيذ احكام اتفاق الطائف التي لم تنفذ بعد

LBCI
أخبار لبنان
07:04

شيا تبحث الاوضاع العامة مع معوّض

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:56

المرصد الاوروبي: القاضي أبو سمرا أسقط الدعوى ضد ميقاتي وبنك عودة وسرادار لعلة مرور الزمن

LBCI
آخر الأخبار
06:44

خمسة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل وتصاريح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:01

تيك توك.. قانون جديد يستهدف حسابات المستخدمين تحت 18 عامًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:05

نواف سلام: للعمل على تنفيذ احكام اتفاق الطائف التي لم تنفذ بعد

LBCI
أخبار لبنان
07:03

جمعية عمومية لجمعية المصارف بعد ظهر اليوم

LBCI
أمن وقضاء
16:09

أمن الدولة توقف أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:09

ارتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
03:21

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
09:53

"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز

LBCI
خبر عاجل
12:36

وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

عرض جديد من مصرف لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
10:49

ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به

LBCI
أخبار لبنان
16:01

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يردّ على قيومجيان: تجرؤ خطير وخروج عن الحد الأدنى المتبقي من احترام معتقدات الآخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة