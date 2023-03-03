أوجيرو: عطل طرأ على سنترال صوفر

أوجيرو: فرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة

أعلنت "أوجيرو" أن عطلا طرأ على سنترال صوفر بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة.



وقالت عبر حسابها على تويتر: "فرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".