الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
26
o
الجنوب
21
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
26
o
الجنوب
21
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال صوفر
أخبار لبنان
2023-03-03 | 05:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال صوفر
أوجيرو: فرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة
أعلنت "أوجيرو" أن عطلا طرأ على سنترال صوفر بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة.
وقالت عبر حسابها على تويتر: "فرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
pic.twitter.com/PI1jqqwTS3
— ogero (@OgeroTelecom)
March 3, 2023
أخبار لبنان
أوجيرو
عطل
سنترال
صوفر
التالي
ارتفاع اضافي لعدد المسافرين في المطار خلال شباط الفائت
وزير التربية: تمكّنا من تأمين هذه المطالب.. وندعو الاساتذة للعودة إلى مدارسهم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-01-26
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال الشويفات بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة
آخر الأخبار
2023-01-26
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال الشويفات بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة
0
آخر الأخبار
2023-01-16
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات مما أوقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وتعمل فرقنا على إصلاح الأعطال
آخر الأخبار
2023-01-16
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال نهر ابراهيم بسبب الضغط على المولدات مما أوقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وتعمل فرقنا على إصلاح الأعطال
0
أخبار لبنان
2023-01-13
أوجيرو: عطل في سنترال الشويفات
أخبار لبنان
2023-01-13
أوجيرو: عطل في سنترال الشويفات
0
أخبار لبنان
2023-02-04
عماد كريدية: عطل يوقف سنترال المزرعة
أخبار لبنان
2023-02-04
عماد كريدية: عطل يوقف سنترال المزرعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:58
حمية من مرفأ بيروت: تخصيص 34 ألف متر مربع للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية
آخر الأخبار
07:58
حمية من مرفأ بيروت: تخصيص 34 ألف متر مربع للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية
0
آخر الأخبار
07:56
المرصد الاوروبي: القاضي أبو سمرا أسقط الدعوى ضد ميقاتي وبنك عودة وسرادار لعلة مرور الزمن
آخر الأخبار
07:56
المرصد الاوروبي: القاضي أبو سمرا أسقط الدعوى ضد ميقاتي وبنك عودة وسرادار لعلة مرور الزمن
0
أخبار لبنان
07:05
نواف سلام: للعمل على تنفيذ احكام اتفاق الطائف التي لم تنفذ بعد
أخبار لبنان
07:05
نواف سلام: للعمل على تنفيذ احكام اتفاق الطائف التي لم تنفذ بعد
0
أخبار لبنان
07:04
شيا تبحث الاوضاع العامة مع معوّض
أخبار لبنان
07:04
شيا تبحث الاوضاع العامة مع معوّض
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:56
المرصد الاوروبي: القاضي أبو سمرا أسقط الدعوى ضد ميقاتي وبنك عودة وسرادار لعلة مرور الزمن
آخر الأخبار
07:56
المرصد الاوروبي: القاضي أبو سمرا أسقط الدعوى ضد ميقاتي وبنك عودة وسرادار لعلة مرور الزمن
0
آخر الأخبار
06:44
خمسة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل وتصاريح
آخر الأخبار
06:44
خمسة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل وتصاريح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
0
علوم وتكنولوجيا
06:01
تيك توك.. قانون جديد يستهدف حسابات المستخدمين تحت 18 عامًا
علوم وتكنولوجيا
06:01
تيك توك.. قانون جديد يستهدف حسابات المستخدمين تحت 18 عامًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:05
نواف سلام: للعمل على تنفيذ احكام اتفاق الطائف التي لم تنفذ بعد
أخبار لبنان
07:05
نواف سلام: للعمل على تنفيذ احكام اتفاق الطائف التي لم تنفذ بعد
0
أخبار لبنان
07:03
جمعية عمومية لجمعية المصارف بعد ظهر اليوم
أخبار لبنان
07:03
جمعية عمومية لجمعية المصارف بعد ظهر اليوم
0
أمن وقضاء
16:09
أمن الدولة توقف أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" في طرابلس
أمن وقضاء
16:09
أمن الدولة توقف أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
14:16
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
2
اقتصاد
03:21
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
03:21
إنخفاض في أسعار المحروقات
3
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
4
خبر عاجل
12:36
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
خبر عاجل
12:36
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
5
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
6
أمن وقضاء
10:49
ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
10:49
ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة من البقاع إلى بيروت... وهذا ما حلّ به
7
أخبار لبنان
16:01
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يردّ على قيومجيان: تجرؤ خطير وخروج عن الحد الأدنى المتبقي من احترام معتقدات الآخر
أخبار لبنان
16:01
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يردّ على قيومجيان: تجرؤ خطير وخروج عن الحد الأدنى المتبقي من احترام معتقدات الآخر
8
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store