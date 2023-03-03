جمعية عمومية لجمعية المصارف بعد ظهر اليوم

جمعية عمومية لجمعية المصارف بعد ظهر اليوم



في ضوء التطورات القضائية فيما خصّ المصارف، تعقد جمعية المصارف جمعية عمومية بعد ظهر اليوم.. ماذا في التفاصيل؟