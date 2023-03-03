نواف سلام: للعمل على تنفيذ احكام اتفاق الطائف التي لم تنفذ بعد

نواف سلام: للعمل على تنفيذ احكام اتفاق الطائف...



شدد السفير والقاضي في المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام على ضرورة العمل على تنفيذ احكام اتفاق الطائف التي لم تنفذ بعد، وتصحيح ما شوه منها عند التطبيق، وأيضا سد ثغرات الاتفاق التي ظهرت في الممارسة.



كلام سلام جاء خلال محاضرة له حملت عنوان: "الطائف في النص والممارسة: أين الخلل؟".