تنبيه من مخاطر الحرائق من اليوم ولغاية الاحد

تنبيه من مخاطر الحرائق من اليوم ولغاية الاحد

أعلن وزير البيئة ناصر ياسين "ان لبنان يواجه طقساً غير اعتيادي حيث نشهد موجة عابرة من الهواء الحار والجاف في أغلبية المناطق اللبنانية مما يزيد من ارتفاع في مؤشر خطر اندلاع الحرائق وتمددها بحسب الخرائط المرفقة، وبالتالي، تنبّه وزارة البيئة من خطر الحرائق السريعة الإنتشار في نهاية هذا الأسبوع وخصوصاً اليوم في الضنية وعكار والأحد في إقليم الخروب والبقاع الغربي والجنوب.



كما تطلب وزارة البيئة من كافة المواطنين التبليغ فوراً عن أي مصدر للنيران بالقرب أو داخل الغابات، ومن الجهات المختصة التدخل السريع منعاً لإنتشار الحريق في الغطاء الحرجي مما يسبّب خطراً على السلامة العامة وعلى البيئة بشكل عام".