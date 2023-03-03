مولوي استقبل البيسري .. وتوقيع رسمياً قرار التكليف

مولوي استقبل البيسري .. وتوقيع رسمياً قرار التكليف

ستقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري مهنئاً إياه لتسلمه مهامه، ومنوهاً بمناقبيته.



وأكد مولوي أهمية تطبيق القانون وخدمة المواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بحفظ الأمن والنظام وتكريس بناء الدولة والشرعية.

هذا ووقّع مولوي قراراً رسمياً بتكليف العميد البيسري بإدارة المديرية العامة للأمن العام بصفة مدير عام الامن العام بالإنابة.