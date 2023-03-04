بهاء الحريري: الوطن لا يمكن أن يُبنى من دون المسيحيين فيه ولا يكتمل إلا بوجودهم وبقائهم

أكد رجل الاعمال بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر أنه لا يمكن الوقوف عند عدد المسيحيين في لبنان والتكهن بنسب مئوية غير أخلاقية وطنياً لتعدادهم، موضحا أنهم ثروة وطنية وعماد وركيزة هذا الوطن الذي لا يمكن أن يُبنى بدونهم وهو لا يكتمل إلا بوجودهم وبقائهم.



وشدد الحريري على أن وقف العد منذ سنوات والمناصفة هي العنوان الأبرز لبناء وحماية مستقبل لبنان.