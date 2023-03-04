بهاء الحريري: الوطن لا يمكن أن يُبنى من دون المسيحيين فيه ولا يكتمل إلا بوجودهم وبقائهم

لا يمكن الوقوف عند عدد المسيحيين في لبنان والتكهن بنسب مئوية غير أخلاقية وطنياً لتعدادهم فهم ثروة وطنية وعماد وركيزة هذا الوطن الذي لا يمكن أن يُبنى بدونهم وهو لا يكتمل إلا بوجودهم وبقائهم.
وقف العد منذ سنوات والمناصفة هي العنوان الأبرز لبناء وحماية مستقبل لبنان.
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) March 4, 2023
لا يمكن الوقوف عند عدد المسيحيين في لبنان والتكهن بنسب مئوية غير أخلاقية وطنياً لتعدادهم فهم ثروة وطنية وعماد وركيزة هذا الوطن الذي لا يمكن أن يُبنى بدونهم وهو لا يكتمل إلا بوجودهم وبقائهم.
وقف العد منذ سنوات والمناصفة هي العنوان الأبرز لبناء وحماية مستقبل لبنان.