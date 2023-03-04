الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جعجع يستبعد أي إمكانية حاليا لتراجع حزب الله عن دعم فرنجية للرئاسة: الحزب يريد رئيسا يكون له مئة في المئة وينفذ سياسته

أخبار لبنان
2023-03-04 | 04:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جعجع يستبعد أي إمكانية حاليا لتراجع حزب الله عن دعم فرنجية للرئاسة: الحزب يريد رئيسا يكون له مئة في المئة وينفذ سياسته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
جعجع يستبعد أي إمكانية حاليا لتراجع حزب الله عن دعم فرنجية للرئاسة: الحزب يريد رئيسا يكون له مئة في المئة وينفذ سياسته

جعجع: رح يطول الوقت اللازم ليأتي رئيس فعلي للبنان

أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن عدم تفاجئه بتبني رئيس مجلس النواب نبيه بري ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مؤكدا أنه كان على علم منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية من ستة أشهر، بأن المرشح الجدي والفعلي لحزب الله وبري وحلفائهما هو سليمان فرنجية.

هذا الموقف أطلقه جعجع في حديث "لاندبندنت" عربية مع الإعلامية دنيز رحمة فخري حيث قال "انطلاقا من ذلك كانت ردة فعلنا برفض الدعوات الى الحوار "المصطنعة"، على خلفية أنها ستكون مضيعة للوقت طالما الفريق الآخر متمسك بمرشحه، وأكبر دليل هو ما صدر عن الرئيس بري". 

وعدّد سلسلة الحوارات القائمة المباشرة وغير المباشرة التي لم تتوقف، وأهمها تلك التي قادها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع حزب الله وبري، إضافة الى الحوار غير المباشر بين بكركي ورئيس مجلس النواب وبين بكركي وحزب الله، وبين موفد البطريرك الماروني المطران انطوان بو نجم وكل القيادات المسيحية، أكد رئيس القوات أن هذه الحوارات لم تؤد الى نتيجة لان حزب الله وحلفاءه لا يريدون إلا فرنجية، فيما المعارضة أعلنت مراراً وتكراراً مع مرشحها النائب ميشال معوض أنها غير متمسكة بترشيحه، في حال طُرح إسم آخر يمكن أن ينال  ٦٥ صوتا ويتمتع بالمواصفات التي تستوفي شروط المرحلة الحالية.

واستبعد جعجع أي إمكانية حاليا لتراجع حزب الله عن دعم فرنجية، لكنه "اذا قرر ذلك سيختار مرشحاً لا طعم ولا لون له ولا موقف ولا شخصية، وعندها سنتخذ الموقف ذاته من هكذا مرشح".

وشدّد على أن المعطل الفعلي للاستحقاق الرئاسي هو رفض حزب الله لرئيس فعلي جدي للبنان، متّهما حزب الله بأنه يريد إيصال رئيس يكون له مئة في المئة وينفذ سياسته ولا يتجرأ على اتخاذ قرار، وإلا سيعطل  الانتخابات.

وعن موقفه في سياق تعطيل جلسات الانتخاب وارتباطه بمعطيات جديدة خارجية وداخلية لصالح فرنجية، بعدما كان يؤكد أن نواب تكتل الجمهورية القوية يمكن أن يتغيبوا عن جلسة او اثنتين فقط، لفت جعجع الى أن لا علاقة لهذا الموقف بأي تطورات او معطيات جديدة في شأن احتمال وصول رئيس تيار المردة، وذكّر بأنه حتى الامس القريب كنا لا نزال نطالب بالتقيّد في الأصول الدستورية  وبعقد جلسات انتخاب مفتوحة، وكنا مستعدين لتقبل نتائجها حتى لو فاز مرشحهم، لكن بعد مرور خمسة  أشهر على الشغور الرئاسي، وبعد أن قرروا تغيير شروط اللعبة الديمقراطية  وتعطيل الدستور بانتظار توقيتهم المناسب، فهذا ما نرفضه تماما باعتبار أن "الآدمية شيء والاستقامة شيء أما الغشم فشيء آخر"، ولا ينتظر أحد أن نكون أغبياء  فنقبل بأن يعطلوا حينما يشاؤوا، ويأتوا في غفلة من الزمن، بعد تأمين ظروف نجاح مرشحهم ليطلبوا منا تسهيل وصوله. 

وكشف رئيس حزب القوات اللبنانية عن تلقيه عروضاً للمضي برئيس تيار المرده ، ولم ينفِ مراجعته من قبل أكثر من طرف داخلي وخارجي في محاولة "لإقناعي بالقبول بفرنجية لرئاسة الجمهوريّة ، مقابل رئيس حكومة يكون قريبا من المعارضة، الأمر الذي رفضته."

تابع:" عندما سألني المفاوضون عن سبب رفضي لفرنجية، أوضحت بأن المشكلة ليست بشخص رئيس تيار المردة بل أنها تكمن في القيام  بخطوات تزيد من تفاقم  الأزمة  بدلا من حلها، فإذا أصبح  فرنجية رئيساً سيحكم استنادا الى القوة التي ارتكز عليها للوصول الى سدّة الرئاسة، أي حزب الله وحلفاؤه".

وأكد رئيس القوات أن هذه الفرضية بعيدة كل البعد عن الواقع خصوصا أن فرنجية ملتزم بخط معين وكل المعطيات والوقائع طوال السنوات الماضية تثبت ذلك. 

وجزم في الختام بما يتعلق بالمهلة المتبقية قبل الحل: "رح يطول الوقت اللازم ليأتي رئيس فعلي للبنان، فبعد كل ما وصلنا اليه، لن نقبل أن نصوّت الا الى الرئيس الفعلي والقادر".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

جعجع

فرنجية

حوب الله

تعطيل

رئاسة الجمهورية

LBCI التالي
توقيف رئيس عصابة سرقة سيارات في رصيده أكثر من أربعين سيارة
بهاء الحريري: الوطن لا يمكن أن يُبنى من دون المسيحيين فيه ولا يكتمل إلا بوجودهم وبقائهم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-02-06

جعجع بعد الإجتماع الطارىء في معراب: حزب الله لم يتخل في أي لحظة عن مرشحه لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية ومشاورته مع باسيل لم تأت بنتيجة

LBCI
صحف اليوم
2023-02-28

جعجع لـ"الشرق الأوسط": خيار فرنجية ليس وارداً

LBCI
أخبار سياسية
2023-02-27

بحث في ملف رئاسة الجمهورية وبرنامج صندوق النقد بين جعجع وشيا

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-11

جعجع: ما نشهده بلبنان على يد تركيبة سلطويّة فاسدة ومستقوية بسلاح غير شرعي لجهة انتهاكها مضامين الكرامة الإنسانية وسدها كل آفاق التغيير وتعطيل إجراء انتخابات رئاسية وصولا الى اخراجها لبنان من الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل اغتيالا للبنان شارل مالك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:13

نصار عرض مع فتحي واقع القطاع السياحي واختيار كفردبيان عاصمة السياحة العربية الشتوية

LBCI
أخبار لبنان
07:11

روابط التعليم الرسمي تجتمع مساء اليوم... ما مصير الاضراب؟

LBCI
أخبار لبنان
07:08

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حذّر من الإصطفافات التي تلبس لبوساً طائفياً سواء داخل المجلس النيابي أو خارجه

LBCI
أمن وقضاء
07:08

موقوفان لدى مفرزة بيروت القضائية بجرم نصب وإحتيال... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-11

الوفد اللبناني الثاني يعود من سوريا...

LBCI
أمن وقضاء
2023-03-02

مفرزة إستقصاء الجنوب أوقفت شخصًا في مركبا حاول قتل إبنته

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-03

تيك توك.. قانون جديد يستهدف حسابات المستخدمين تحت 18 عامًا

LBCI
اقتصاد
2023-03-01

اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

هل اقتربت العودة الى المفاوضات النووية؟

LBCI
أخبار لبنان
07:08

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حذّر من الإصطفافات التي تلبس لبوساً طائفياً سواء داخل المجلس النيابي أو خارجه

LBCI
أخبار لبنان
06:16

بيرم: إلغاء رسم تأشيرة دخول اللبنانيين الى العراق يحتاج لبعض الوقت ليتم تعميمه على المطارات والمنافذ الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هذه هي المهن التي يزاحمها Chat gpt... فهل أنت مهدد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الchatGPT ينتشر بين التلامذة والطلاب .. والجامعات تتحضر لمواكبته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

التعليم متوقف في المدرسة الرسمية..وسوسن ديب تحول منزلها الى مدرسة مجانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الـLBCI تفتح ملف التربية... "الرسمي بدو جرأة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

المصارف واصلت تعليق الإضراب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هل تستفيد السوبر ماركت من دولار صيرفة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
11:07

بيان جديد من جمعية المصارف..

LBCI
أمن وقضاء
13:29

مجموعة روتانا الاعلامية والـ LBCI والضاهر: حل جميع النزاعات والتنازل عن الدعاوى

LBCI
خبر عاجل
05:30

كهرباء لبنان: الإستمرار بإعتماد سعر صيرفة 43600 ل.ل. +20 بالمئة في إصدار الفاتورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مروحة الملايين تغزو الطرقات!

LBCI
حال الطقس
01:09

كيف سيكون طقس الـWeekend؟

LBCI
صحف اليوم
00:00

هكذا تدخل المسدّسات التركية لبنان (نداء الوطن)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هذه هي المهن التي يزاحمها Chat gpt... فهل أنت مهدد؟

LBCI
رأي حر
01:20

هذا المقال كتبته الآلة ....فنعيماً أيّها الكتّاب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة