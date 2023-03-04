بيرم: إلغاء رسم تأشيرة دخول اللبنانيين الى العراق يحتاج لبعض الوقت ليتم تعميمه على المطارات والمنافذ الحدودية

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم إلغاء رسم تأشيرة دخول اللبنانيين الى العراق، لافتًا إلى أنّ تنفيذ هذا الامر يحتاج الى بعض الوقت ليتم تعميمه على المطارات والمنافذ الحدودية.



وكشف بيرم، في مؤتمر صحافي عقب محاداثته مع المسؤولين العراقيين، أنّ رئيس الحكومة العراقية سيزور لبنان في الايام المقبلة ليكون اول رئيس وزراء عراقي يأتي الى لبنان منذ سنوات طويلة بالصفة الرسمية.