الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
25
o
الجنوب
20
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
25
o
الجنوب
20
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رابطة الأساتذة المتفرغين في "اللبنانية" تستنكر ما تعرض له الدكتور حسان مشيك
أخبار لبنان
2023-03-04 | 06:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
رابطة الأساتذة المتفرغين في "اللبنانية" تستنكر ما تعرض له الدكتور حسان مشيك
رابطة الأساتذة المتفرغين في "اللبنانية" تستنكر ما تعرض له الدكتور حسان مشيك
إستنكرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بأشد عبارات الشجب والإستنكار ما تعرض له الدكتور حسان مشيك، أستاذ مادة الرياضيات في كلية العلوم، من إساءات كلامية وضرب وتعنيف وإطلاق نار أدى إلى إصابته إصابة بليغة في فخذه ورضوض في كتفه ووجهه مما استدعى خضوعه لعمليات جراحية ليل أمس، من قبل موظفي أمن بنك سوسيته جنرال والذين يشكلون عصابة مسلحة وعلى رأسهم صاحب البنك الذي حاول بالأمس حرف الحقيقة وتحميل المجني عليه المسؤولية بدل أن يقوم بتسليم العصابة المسلحة ولاسيما مطلق النار وهو موظف في الفرع الى القوى الأمنية.
واعتبرت الهيئة هذا الجرم تعديًا على الجامعة اللبنانية وأساتذتها وموظفيها، وكأن ما كان ينقص الجامعة إلى جانب الأهمال ومنعها من حقوقها هو قتل أساتذتها لدفع من بقي منهم إلى الهجرة.
وطالبت القضاء والأجهزة الأمنية بالتحرك السريع لإيقاف الجناة وعلى رأسهم رئيس العصابة، مؤكدة أن ما حصل لن تسمح بأن يمر مرور الكرام وسوف تقوم بكل ما يحفظ ما تبقى من كرامة للأستاذ الجامعي في هذا البلد.
أخبار لبنان
حسان مشيك
الجامعة اللبنانية
التالي
شرطة بلدية كفررمان تلقي القبض على سوري يتلصص على منازل البلدة
بيرم: إلغاء رسم تأشيرة دخول اللبنانيين الى العراق يحتاج لبعض الوقت ليتم تعميمه على المطارات والمنافذ الحدودية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-02-07
اجتماع في المالية بحث في تعجيل تنفيذ القرارات المالية المتعلقة بمطالب المعلمين والجامعة اللبنانية
أخبار لبنان
2023-02-07
اجتماع في المالية بحث في تعجيل تنفيذ القرارات المالية المتعلقة بمطالب المعلمين والجامعة اللبنانية
0
أخبار لبنان
2023-02-03
الريجي: ضبط منتجات مهربة في الليلكي وحي السلم ومحيط الجامعة اللبنانية
أخبار لبنان
2023-02-03
الريجي: ضبط منتجات مهربة في الليلكي وحي السلم ومحيط الجامعة اللبنانية
0
أخبار لبنان
2023-02-02
الحلبي: إبقاء الإضراب في المدارس الرسمية وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية به سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي
أخبار لبنان
2023-02-02
الحلبي: إبقاء الإضراب في المدارس الرسمية وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية به سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي
0
أخبار لبنان
2023-01-31
لحود عرض مع عميدة ورؤساء الاقسام في كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة
أخبار لبنان
2023-01-31
لحود عرض مع عميدة ورؤساء الاقسام في كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:13
نصار عرض مع فتحي واقع القطاع السياحي واختيار كفردبيان عاصمة السياحة العربية الشتوية
أخبار لبنان
08:13
نصار عرض مع فتحي واقع القطاع السياحي واختيار كفردبيان عاصمة السياحة العربية الشتوية
0
أخبار لبنان
07:11
روابط التعليم الرسمي تجتمع مساء اليوم... ما مصير الاضراب؟
أخبار لبنان
07:11
روابط التعليم الرسمي تجتمع مساء اليوم... ما مصير الاضراب؟
0
أخبار لبنان
07:08
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حذّر من الإصطفافات التي تلبس لبوساً طائفياً سواء داخل المجلس النيابي أو خارجه
أخبار لبنان
07:08
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حذّر من الإصطفافات التي تلبس لبوساً طائفياً سواء داخل المجلس النيابي أو خارجه
0
أمن وقضاء
07:08
موقوفان لدى مفرزة بيروت القضائية بجرم نصب وإحتيال... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟
أمن وقضاء
07:08
موقوفان لدى مفرزة بيروت القضائية بجرم نصب وإحتيال... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-02-11
الوفد اللبناني الثاني يعود من سوريا...
أخبار لبنان
2023-02-11
الوفد اللبناني الثاني يعود من سوريا...
0
أمن وقضاء
2023-03-02
مفرزة إستقصاء الجنوب أوقفت شخصًا في مركبا حاول قتل إبنته
أمن وقضاء
2023-03-02
مفرزة إستقصاء الجنوب أوقفت شخصًا في مركبا حاول قتل إبنته
0
علوم وتكنولوجيا
2023-03-03
تيك توك.. قانون جديد يستهدف حسابات المستخدمين تحت 18 عامًا
علوم وتكنولوجيا
2023-03-03
تيك توك.. قانون جديد يستهدف حسابات المستخدمين تحت 18 عامًا
0
اقتصاد
2023-03-01
اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل
اقتصاد
2023-03-01
اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
هل اقتربت العودة الى المفاوضات النووية؟
تقارير نشرة الاخبار
07:56
هل اقتربت العودة الى المفاوضات النووية؟
0
أخبار لبنان
07:08
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حذّر من الإصطفافات التي تلبس لبوساً طائفياً سواء داخل المجلس النيابي أو خارجه
أخبار لبنان
07:08
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حذّر من الإصطفافات التي تلبس لبوساً طائفياً سواء داخل المجلس النيابي أو خارجه
0
أخبار لبنان
06:16
بيرم: إلغاء رسم تأشيرة دخول اللبنانيين الى العراق يحتاج لبعض الوقت ليتم تعميمه على المطارات والمنافذ الحدودية
أخبار لبنان
06:16
بيرم: إلغاء رسم تأشيرة دخول اللبنانيين الى العراق يحتاج لبعض الوقت ليتم تعميمه على المطارات والمنافذ الحدودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هذه هي المهن التي يزاحمها Chat gpt... فهل أنت مهدد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هذه هي المهن التي يزاحمها Chat gpt... فهل أنت مهدد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الchatGPT ينتشر بين التلامذة والطلاب .. والجامعات تتحضر لمواكبته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الchatGPT ينتشر بين التلامذة والطلاب .. والجامعات تتحضر لمواكبته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
التعليم متوقف في المدرسة الرسمية..وسوسن ديب تحول منزلها الى مدرسة مجانية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
التعليم متوقف في المدرسة الرسمية..وسوسن ديب تحول منزلها الى مدرسة مجانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الـLBCI تفتح ملف التربية... "الرسمي بدو جرأة"
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الـLBCI تفتح ملف التربية... "الرسمي بدو جرأة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
المصارف واصلت تعليق الإضراب
تقارير نشرة الاخبار
13:36
المصارف واصلت تعليق الإضراب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل تستفيد السوبر ماركت من دولار صيرفة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل تستفيد السوبر ماركت من دولار صيرفة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
11:07
بيان جديد من جمعية المصارف..
اقتصاد
11:07
بيان جديد من جمعية المصارف..
2
أمن وقضاء
13:29
مجموعة روتانا الاعلامية والـ LBCI والضاهر: حل جميع النزاعات والتنازل عن الدعاوى
أمن وقضاء
13:29
مجموعة روتانا الاعلامية والـ LBCI والضاهر: حل جميع النزاعات والتنازل عن الدعاوى
3
خبر عاجل
05:30
كهرباء لبنان: الإستمرار بإعتماد سعر صيرفة 43600 ل.ل. +20 بالمئة في إصدار الفاتورة
خبر عاجل
05:30
كهرباء لبنان: الإستمرار بإعتماد سعر صيرفة 43600 ل.ل. +20 بالمئة في إصدار الفاتورة
4
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مروحة الملايين تغزو الطرقات!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مروحة الملايين تغزو الطرقات!
5
حال الطقس
01:09
كيف سيكون طقس الـWeekend؟
حال الطقس
01:09
كيف سيكون طقس الـWeekend؟
6
صحف اليوم
00:00
هكذا تدخل المسدّسات التركية لبنان (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:00
هكذا تدخل المسدّسات التركية لبنان (نداء الوطن)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هذه هي المهن التي يزاحمها Chat gpt... فهل أنت مهدد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هذه هي المهن التي يزاحمها Chat gpt... فهل أنت مهدد؟
8
رأي حر
01:20
هذا المقال كتبته الآلة ....فنعيماً أيّها الكتّاب
رأي حر
01:20
هذا المقال كتبته الآلة ....فنعيماً أيّها الكتّاب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store