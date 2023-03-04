رابطة الأساتذة المتفرغين في "اللبنانية" تستنكر ما تعرض له الدكتور حسان مشيك

رابطة الأساتذة المتفرغين في "اللبنانية" تستنكر ما تعرض له الدكتور حسان مشيك

إستنكرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بأشد عبارات الشجب والإستنكار ما تعرض له الدكتور حسان مشيك، أستاذ مادة الرياضيات في كلية العلوم، من إساءات كلامية وضرب وتعنيف وإطلاق نار أدى إلى إصابته إصابة بليغة في فخذه ورضوض في كتفه ووجهه مما استدعى خضوعه لعمليات جراحية ليل أمس، من قبل موظفي أمن بنك سوسيته جنرال والذين يشكلون عصابة مسلحة وعلى رأسهم صاحب البنك الذي حاول بالأمس حرف الحقيقة وتحميل المجني عليه المسؤولية بدل أن يقوم بتسليم العصابة المسلحة ولاسيما مطلق النار وهو موظف في الفرع الى القوى الأمنية.



واعتبرت الهيئة هذا الجرم تعديًا على الجامعة اللبنانية وأساتذتها وموظفيها، وكأن ما كان ينقص الجامعة إلى جانب الأهمال ومنعها من حقوقها هو قتل أساتذتها لدفع من بقي منهم إلى الهجرة.



وطالبت القضاء والأجهزة الأمنية بالتحرك السريع لإيقاف الجناة وعلى رأسهم رئيس العصابة، مؤكدة أن ما حصل لن تسمح بأن يمر مرور الكرام وسوف تقوم بكل ما يحفظ ما تبقى من كرامة للأستاذ الجامعي في هذا البلد.

