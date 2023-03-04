المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حذّر من الإصطفافات التي تلبس لبوساً طائفياً سواء داخل المجلس النيابي أو خارجه

استهجن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أسباب الإمعان في الإساءة الى لبنان ورسالته، والإصرار على تعطيل المحاولات الدستورية والوطنية لإخراجه مما هو فيه الى ما يجب أن يكون عليه، دولة تستحق الحياة .



وخلال جلسته الدورية، حذّر المجلس من الإصطفافات التي تلبس لبوساً طائفياً سواء داخل المجلس النيابي أو خارجه، ويرى في ذلك ارتداداً عن هوية لبنان ورسالته.